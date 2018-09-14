Власти США заявили, что новые санкции против России будут суровыми
Они затронут банковский сектор. Это сообщила представитель Госдепартамента Маниша Сингх на слушаниях в Палате представителей. Обсуждался второй раунд ограничений из-за отравления в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.
Эти санкции – не единственные, которые могут быть введены. Накануне президент Дональд Трамп подписал указ об автоматической заморозке активов тех лиц и компаний, которых обвинили в причастности к кибератакам. Это связано с ноябрьскими выборами в Конгресс.
Кроме того, пакет жестких мер против России предлагают в Сенате США.
Комментарии5
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ur_sus 14 сентября 2018 | 02:35
Ну, вот и всё. Теперь "вставание с колен" будет обходиться раз в 10 дороже.
tonight 14 сентября 2018 | 03:15
ur_sus: Ерунда эти санкции. Кремлевским плевать на них им море по колено. Они поставили своего президента в США, вот это сила!
agamasat 14 сентября 2018 | 02:45
встали с колен против правового развития всего мира, но продолжаем лежать по отношению к собственному бандитизму. Вот такие наши скрепы.(
irdo 14 сентября 2018 | 03:09
Дорого ж "новичок" РФ обходится.
tks 14 сентября 2018 | 03:15
КАЮК путиномике!
Видимо, просмотр фитнесс-геев-гру у Симонянихи, пиндосы окончательно определили как доказуху!