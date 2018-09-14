В Израиле нашли следы древнейшего пива, которому около 13 тысяч лет
В пещере Ракефет обнаружены остатки ферментированных зерен пшеницы, из которых готовили солод, пишет сайт N+1. Ранее считалось, что первыми пиво начали варить в Египте, Месопотамии и Китае и произошло это около 5-6 тысяч лет назад.
Комментарии3
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sandro_007 14 сентября 2018 | 01:10
Шинкари со стажем.
beregov_net 14 сентября 2018 | 01:19
sandro_007: Тогда евреев ещё не было , они с Авраама пошли
stebinmaku 14 сентября 2018 | 01:30
В этой пещере Иисус Христос похмелил 5000 человек 5-ю кружками пива с двумя вялеными рыбками ...