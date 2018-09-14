Синод РПЦ сегодня соберется на внеочередное заседание
Ожидается, что митрополиты по главе с патриархом Кириллом обсудят украинский вопрос, передает «Интерфакс». Украинская православная церковь, которая сейчас входит в Московский патриархат, может получить независимость. В рамках подготовки к такому шагу неделю назад Константинопольский патриархат направил в Киев двух своих представителей. В Москве пригрозили разрывом отношений с Константинополем.
Комментарии2
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stebinmaku 14 сентября 2018 | 01:33
Внеочередное заседание Совбеза РПЦ..
gadbatat 14 сентября 2018 | 02:13
разрыв отношений с рашкой это не угроза, это благословение.