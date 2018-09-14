Апелляционный суд Англии сегодня вынесет решение по вопросу о долге Украины перед Россией
Москва требует от Киева вернуть три миллиарда долларов. Кредит был предоставлен правительству Виктора Януковича после того, как он отказался подписать соглашение об ассоциации с ЕС. В Киеве считают, что Россия навязала долг угрозами. Судебная тяжба может продолжиться либо в Высоком суде Лондона, если решение будет в пользу Украины, либо в Верховном суде Великобритании.
Комментарии10
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sim202_ 14 сентября 2018 | 01:11
эти лярды вместе с януковским барахлом на камазах и вывезли,не?
alexsokoll 14 сентября 2018 | 01:58
sim202_:
На камазах???
:))))
Россия выкупила облигации (долг) украины, а денег не давала.
У бандеростана давно днфолт, а эти недоумки всё про камазы.
Шиз, за 3 лярда всю украину нужно было вывозить, нищебродскую.
:))))
На камазах.
Майдаун, ты представляешь что в нищей украине можно понакупить на 3 лярда зелени?
:)))
beregov_net 14 сентября 2018 | 01:17
С Януковича и спрос
gibs 14 сентября 2018 | 01:18
Для более верного решения , ещё кого то травонуть надо...
mikescholar 14 сентября 2018 | 01:22
Прав Пелевин. Без астрального Лондона никуда.
beregov_net 14 сентября 2018 | 01:25
mikescholar: Просто фантасмагория Москва требует что-то от
beregov_net 14 сентября 2018 | 01:27
Украины в лондонском суде , обхохочешься
ams666 14 сентября 2018 | 01:37
На всех каналах тв орут о госперевороте! Посмотрите куда В.И.Ленин послал всех,кто хотел получить долги царя! Учите историю ДЕБИЛЫ!
salut__521 14 сентября 2018 | 01:52
Следи за средним украинским пальцем, Москва...
marika919 14 сентября 2018 | 02:07
Завести уголовное дело нс янука о предательстве и превышении полномочий. Все решения янука в этот период - преступны. Янук совершил преступление, и народ украины не должен отвечать за это !