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23:58, 13 сентября 2018

Власти Петербурга планируют ввести туристический сбор с 2020 года

Он составит не более двух процентов от стоимости проживания.

Туристический сбор в Петербурге, скорее всего, начнёт действовать с 1 января 2020 года. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал глава городского комитета по финансам Алексей Корабельников. По словам чиновника, ставка сбора на первом этапе введения такого налога не должна превышать 2% от стоимости проживания. Такое предложение направили в министерство финансов России, там его пока рассматривают. За два года, считает Корабельников, органы власти смогут проработать все параметры сбора, а также подготовить правовую базу. Туристический сбор в Петербурге должен стать своеобразной платой гостей города за использование его инфраструктуры. Впрочем, сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы выделить льготные категории людей, которых освободят от уплаты налога. Кого именно могут причислить к ним – пока непонятно.

В России туристический сбор уже действует в экспериментальном режиме в нескольких регионах. Так, например, за пребывание в Крыму, а также в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском крае туристы должны платить до 50 рублей в день.

Комментарии

5

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zloy_sok 14 сентября 2018 | 00:10

Правильно! Давно пора ввести плату по передвижению граждан РФ по ее территории. И пофиг что там в Конституции записано. Ее и поменять всегда можно.

spolutornyy 14 сентября 2018 | 00:15

Так и будут дальше придумывать, с чего бы ещё содрать денег с народа..

mikhail_spb_ 14 сентября 2018 | 00:19


Не хватает слугам народа на новые виллы, замки и прочую элитную недвижимость?
Очевидно, что практически всё бюджетное бабло прожирается и разворовывается ими.

dft 14 сентября 2018 | 00:20

Предлагаю налог на телевизоры. Включил - с карты 1000 списалась. А ведь не соскочат - наркотик. Или не такой уж и наркотик?

demonru 14 сентября 2018 | 00:48

А теперь прикиньте какой профит для бюджета, если этот сбор брать с жителей Питера - они же, гады, каждый день любуются красотами. Можно сразу в счет за коммуналку включать.

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