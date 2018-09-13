Власти Петербурга планируют ввести туристический сбор с 2020 года

Он составит не более двух процентов от стоимости проживания.

Туристический сбор в Петербурге, скорее всего, начнёт действовать с 1 января 2020 года. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал глава городского комитета по финансам Алексей Корабельников. По словам чиновника, ставка сбора на первом этапе введения такого налога не должна превышать 2% от стоимости проживания. Такое предложение направили в министерство финансов России, там его пока рассматривают. За два года, считает Корабельников, органы власти смогут проработать все параметры сбора, а также подготовить правовую базу. Туристический сбор в Петербурге должен стать своеобразной платой гостей города за использование его инфраструктуры. Впрочем, сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы выделить льготные категории людей, которых освободят от уплаты налога. Кого именно могут причислить к ним – пока непонятно.

В России туристический сбор уже действует в экспериментальном режиме в нескольких регионах. Так, например, за пребывание в Крыму, а также в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском крае туристы должны платить до 50 рублей в день.