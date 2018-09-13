В России продолжают задерживать участников акций против пенсионной реформы

Как сообщает Радио Свобода, в Санкт-Петербурге вечером в полицию увезли как минимум семерых активистов. В Мурманске в отделение доставили двоих волонтеров штаба Алексея Навального. Об этом сообщает портал «ОВД-Инфо». Приехавшего к ним юриста также задержали. На них составили протоколы об организации публичного мероприятия без уведомления и нарушении порядка проведения митинга. По последней статье сегодня на 150 тысяч рублей был оштрафован корреспондент «РИА» Липецк, освещавший акцию.