В России продолжают задерживать участников акций против пенсионной реформы
Как сообщает Радио Свобода, в Санкт-Петербурге вечером в полицию увезли как минимум семерых активистов. В Мурманске в отделение доставили двоих волонтеров штаба Алексея Навального. Об этом сообщает портал «ОВД-Инфо». Приехавшего к ним юриста также задержали. На них составили протоколы об организации публичного мероприятия без уведомления и нарушении порядка проведения митинга. По последней статье сегодня на 150 тысяч рублей был оштрафован корреспондент «РИА» Липецк, освещавший акцию.
Комментарии2
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mosser 14 сентября 2018 | 00:11
Путин - вор.
mikhail_spb_ 14 сентября 2018 | 00:16
Да, разозлили протестующие нацдилера не на шутку!
А ведь он даже выступал по всесоюзному телевидению, объясняя необходимость пенсионного грабежа.
Но протестующие продолжают злить его и доводить до слёз.