Работодателей собираются наказывать за отказ принять на работу людей предпенсионного возраста

Такой закон в первом чтении приняла Госдума.

Поправки могут в первую очередь ударить по обычным работникам – об этом ранее «Эху Москвы» сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Согласно законопроекту отказ принимать на работу людей предпенсионного возраста будет наказываться штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами.