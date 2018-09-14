Работодателей собираются наказывать за отказ принять на работу людей предпенсионного возраста
Такой закон в первом чтении приняла Госдума.
Поправки могут в первую очередь ударить по обычным работникам – об этом ранее «Эху Москвы» сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Согласно законопроекту отказ принимать на работу людей предпенсионного возраста будет наказываться штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами.
Комментарии4
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mosser 14 сентября 2018 | 00:08
Путин-вор. Свободу полковнику Квачкову!
mikhail_spb_ 14 сентября 2018 | 00:13
Нацдилер сам на пенсию не уходит и народонаселению не позволяет.
Пусть все вкалывают до гробовой доски!
tks 14 сентября 2018 | 00:20
Кормушка для мусоров. Очередная и обильная.
hz6691 14 сентября 2018 | 00:51
А кого именно накажут, если я приду устраиваться на работу в администрацию президента и мне откажут?