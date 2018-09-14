Соединенные Штаты анонсировали новые жесткие санкции в отношении России

Они будут введены из-за дела об отравлении Скрипалей. По словам Вашингтона, Москва не позволила проинспектировать свои запасы химоружия и не стала гарантировать, что не будет применять нервнопаралитические вещества.

Действия Вашингтона выглядит, как попытка сделать Москву изгоем. Такое мнение «Эху Москвы» ранее высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Санкции, которые анонсированы на ноябрь, затронут, в том числе банковскую и оборонную отрасли.