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Эксклюзив Эха 23:58, 13 сентября 2018

Соединенные Штаты анонсировали новые жесткие санкции в отношении России

Они будут введены из-за дела об отравлении Скрипалей. По словам Вашингтона, Москва не позволила проинспектировать свои запасы химоружия и не стала гарантировать, что не будет применять нервнопаралитические вещества.

Действия Вашингтона выглядит, как попытка сделать Москву изгоем. Такое мнение «Эху Москвы» ранее высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Санкции, которые анонсированы на ноябрь, затронут, в том числе банковскую и оборонную отрасли.

Комментарии

16

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general_123 14 сентября 2018 | 00:10

Если санкции на пользу - значит скоро станет жить ещё лучше!

mikhail_spb_ 14 сентября 2018 | 00:11


Странно: кремлёвские киллеры травили Скрипалей в Англии, а санкции объявила далёкая Америка!
Ей-то какое дело?
Но за полезные для росэкономики санкции всё равно спасибо.

rabin_tagor 14 сентября 2018 | 00:24

mikhail_spb_: попытка сделать Москву изгоем
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это на запад, это Путин делают страну изгоем
на шее у изгоя можно сидеть вечно

serge_moro 14 сентября 2018 | 00:51

rabin_tagor: Перед ней, журналисткой сидели двое грушников,которые пытались имитировать роль педерастов. Она впервые за свою карьеру увидела настоящих офицеров ГРУ,которые не способны выполнить задание дорогого вождя мирового преступного мира.

Как oпытный журналист ,Симоньян видела,что в ГРУ работают далеко не умные люди,которые не в состоянии сочинить себе правдоподобную историю за месяц,после отравления Скрипалей. Симоньян спинным мозгом прочувствовала,что ей нужно быть с ними прямой и без всяких задних мыслей. Иначе,и ей закроют дорогу в Европу и еще в 120 стран мира. На кону был ее авторитет журналиста .. . Маргарита не могла понять какого лешего Путин направил эту сладкую парочку в СМИ. Ведь ,их появление в СМИ и то,что они говорят и есть косвенное,,если не прямое доказательство их вины . Перед ней сидели отравители Скрипалей и она это отчетливо понимала. Вот только ребуc с педерастией она не могла расколоть. Так кто эти двое ? Они,действительно офицеры-педерасты ГРУ или они только пытаются себя преподнести в роли российских педерастов ?

Возможно,ток-шоу откроет секрет этой сладкой парочки ,горе-отравителей Скрипалей.

kara 14 сентября 2018 | 00:16

дела нет,а санкции есть?
чт то в этом мире не так

lager23 14 сентября 2018 | 00:19

В стране будет больше рублей, старик Кабаев сказал что это хорошо!

ditar 14 сентября 2018 | 00:21

Санкций мало не бывает. Больше санкций хороших и разных.

zollendorf 14 сентября 2018 | 00:23

Действия Вашингтона выглядит, как попытка сделать Москву изгоем.//

То есть, в Москве пока себя изгоем не считают. Забавно даже.
Как правильно А. Невзоров выразился: Ким Чен Ын, оказывается просит Россию повлиять на запад, чтобы те сняли с них санкции. (Вот же умора!). Это, сказал Невзоров, то же, если маньяк попросит Чекатило дать ему рекомендацию. Точнее не скажешь!

grashupfer 14 сентября 2018 | 00:26

Да, видать недавнее выступление по телеку весёлого дуэта Бобо и Маленького Дебильчика не произвело впечатления...
Неужели толстуха, не постеснявшаяся выпустить их на публику ожидала успеха? Экой же немудрёной она оказалася...)

vor_on 14 сентября 2018 | 00:29

и чё...а путинские жулики в ответ пенсии своему стаду отменят и кушать че-нибудь запретят, делов-то

psixolog 14 сентября 2018 | 00:41

всё что нас не убивает... делает нас СИЛЬНЕЕ...и крепче

andrang2 14 сентября 2018 | 00:41

А чего толку, ведь еще Немцов сказал, что долбанутый.
Все только подтверждается.

salut__521 14 сентября 2018 | 00:43

Ну санкции за Крым, Донбасс, Скрипалей - здесь всё давно понятно, освоено с толком и запущено в производство с успехом. Но неплохо бы начинать внедрять новые формы воспитания фашистского индивидуума - например, вводить отдельный пакет санкций за брехню в международной плоскости на уровне администраций фюрера, глав Чечни, министерств, посольств, спецпредставителей ООН и отравительных гэрэушных бригад.

chernyij 14 сентября 2018 | 00:44

Значит пастухи с баранов будут стричь не только шерсть. Тем более, есть верные псы.

greying_eagle 14 сентября 2018 | 00:49

Если Россия не изгой, то я не знаю кто. Соперник у РФии один- Северная Корея. Она отравила нервно-паралитическим газом полубрата Ына в Малазийском аэропорту. Грубо отравила, потому что у корейцев не было Новичка. Но самый важный признак изгоя- то что лидер страны откровенно и регулярно лжет в лицо мировым лидерам, своим гражданам и со всех высоких трибун, куда его еще пускают.

beobachter 14 сентября 2018 | 00:50

https://echo.msk.ru/news/2277658-echo.html Действия Вашингтона выглядит, как попытка сделать Москву изгоем

Изгоем страну может сделать только собственная власть своими действиями. Что неоднократно доказано кимами в КНДР, бешенными муллами в Иране, а теперь ещё и Путиным....

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