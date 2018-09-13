Основатель компании Amazon Джефф Безос создал благотворительный фонд на 2 миллиарда долларов

Об этом сам предприниматель написал в Twitter. Организация должна работать по двум направлениям: помогать бездомным семьям, и открывать дошкольные образовательные учреждения для малоимущих. Личное состояние богатейшего человека планеты оценивается более чем в 160 миллиардов долларов.

В прошлом году Безос просил своих подписчиков в социальной сети помочь ему определиться с идеями для благотворительности.