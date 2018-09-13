Суд в Краснодаре приговорил предпринимателя почти к 8 годам колонии из-за гибели 21 рабочего при падении вахтового автобуса в море. Как пишет «Интерфакс», Юрий Вечерадзе был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ЧП случилось в прошлом августе на территории морского порта «Тамань». Автобус, перевозивший рабочих компании «Интерстрой», съехал в море со строящегося причала. По версии следствия, предприниматель выпустил на линию транспорт без проведения технического осмотра с шофером, не имевшим нужного опыта вождения. Автобус двигался по крутому спуску и из-за перегрева тормозных колодок не смог остановиться.