Исполнительному комитету ВАДА порекомендовали не восстанавливать РУСАДА в правах
Исполнительному комитету Всемирного антидопингового агентства порекомендовали не восстанавливать РУСАДА в правах. Об этом в Twitter сообщил корреспондент Би-Би-Си. Комитет по соответствию считает, что российское антидопинговое агентство выполнило не все условия так называемой «дорожной карты». В частности – не признала конкретное участие чиновников Министерства спорта в допинг-схеме, раскрытой Ричардом Маклареном.
Приведение РУСАДА в соответствие с международным кодексом является необходимым условием для восстановления российской федерации легкой атлетики и паралимпийского комитета, которые сейчас вынуждены выступать под нейтральными флагами.
Комментарии1
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vor_on 13 сентября 2018 | 23:16
сочинская моча - она такая, от нее не отмыться