США могут ввести санкции в отношении проекта «Северный поток-2»
Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении проекта «Северный поток-2». Об этом глава Минэнерго США Рик Пери сказал своему коллеге Александру Новаку на переговорах в Москве. При этом главы ведомств выразили надежду на сотрудничество двух стран в энергетике и возобновлении диалога.
Сегодня также стало известно, что Вашингтон готовит новый пакет санкций в отношении российских банковской и оборонной сфер. Жесткие ограничения, которые анонсировали США, связаны с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ СергеяСкрипаля.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
testmeter 13 сентября 2018 | 23:10
Мой милёнок всё чудил - санкции вводил, вводил, вводил
antimalin 13 сентября 2018 | 23:19
Санкции Вашингтона кусачие, конечно, но их влияние очень ограничено.
Бессилие властей США очевидно.
Так, они не смогли повлиять ни на урегулирование внутриукраинского конфликта (война на Донбассе продолжается), ни на строительство Северного потока -2 (он уже строится), ни на тем более вопрос принадлежности Крыма России.