США могут ввести санкции в отношении проекта «Северный поток-2»

Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении проекта «Северный поток-2». Об этом глава Минэнерго США Рик Пери сказал своему коллеге Александру Новаку на переговорах в Москве. При этом главы ведомств выразили надежду на сотрудничество двух стран в энергетике и возобновлении диалога.

Сегодня также стало известно, что Вашингтон готовит новый пакет санкций в отношении российских банковской и оборонной сфер. Жесткие ограничения, которые анонсировали США, связаны с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ СергеяСкрипаля.