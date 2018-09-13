Британские власти назвали интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей оскорблением здравого смысла
С таким утверждением выступил представитель офиса премьера Терезы Мэй. Сегодня Александр Петров и Руслан Боширов появились в эфире телеканала RT. Они назвали себя предпринимателями, которые посетили Солсбери с туристическими целями. По словам мужчин, их заинтересовал местный собор. Петров и Боширов отвергли свою причастность к ГРУ.
Комментарии14
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danko_dirka 13 сентября 2018 | 23:09
Где старая маразматичка данко спец по Терезе мей?
kryimzdick 13 сентября 2018 | 23:22
danko_dirka:
АП нет ли в этом интервью гей-пропаганды? Куда смотрит товарищ орденоносец академик Кадыров?
vasilevich58 13 сентября 2018 | 23:23
Лживо. постановочно и противно, как и всё в путинской России!
neprostotak 13 сентября 2018 | 23:09
Искать здравый смысл у фашистского режима пуйла, дело априори безнадёжное!
serge_moro 13 сентября 2018 | 23:20
neprostotak: Даже Симоньян обaлдела,когда эти двое сказали,что они возвратились завершить это дело. Симоньян спросила с усмешкой какое дело?Оказалось посетить собор. Здесь не надо быть экспертом в психологии или в чем либо еще,чтобы понять,что двое парней нагло и неубедительно врут. Лучше бы они не послушали совета Путина и многие бы сомневались в их причастность в отравлении Скрипалей. Но, Путин, загнанный в угол вместе с этими грушниками ,совершает ошибку на ошибке. Граждане грушники,фсбешники, гвардейцы Золотова,если вы попались, то ни в коем случае не слушайте своего лживого,вороватого Верховного ,иначе вы окажетесь еще в более жалком и плачевном положении. Путин опустил этих грушников полностью,когда обратился к ним,чтобы они связались со СМИ.
Фактически их появление перед экранами доказывает,что англичане полностью правы и они профессионально провели операцию по установлению отравителей Скрипалей
kara 13 сентября 2018 | 23:10
больна? оскорблением здравого смысла??
а что наш МИД их посла не вызывает и не требует показать гражданку России Скрипаль?
justitia 13 сентября 2018 | 23:10
Вся политика Стерха и его подельников последние 18 лет - сплошное оскорбление здравого смысла, так что почему же это интервью должно быть исключением?
vladimirbelarus 13 сентября 2018 | 23:10
Российские "штирлицы" прокололись. Спали в одной постельке и ни слова о гейтуризме. Всё - ложь.
sagen 13 сентября 2018 | 23:11
Надо начинать с того, что это не люди, которые на видео в Лондоне. Это первое.
playmaker5 13 сентября 2018 | 23:13
Портянки. Существует закон: чем больше вы пнрдите, тем круче санкции.
alex_melnikov Алексей Мельников 13 сентября 2018 | 23:13
Они правы.
mavviomi 13 сентября 2018 | 23:16
alex_melnikov: кто, санкции?
kunst54 13 сентября 2018 | 23:17
Приехали, мол, в Лондон, но тут же нас обокрали на вокзале, а сами мы не местные. Пришлось в дешевой гостиничке в одной койке спать. А дальше гнуть на голубизну: шрамы в жопе показать, твердый шанкр, триппер, вич и т.п. штуки.
kp6ic 13 сентября 2018 | 23:22
согласен. стыдно за страну.