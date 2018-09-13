Британские власти назвали интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей оскорблением здравого смысла

С таким утверждением выступил представитель офиса премьера Терезы Мэй. Сегодня Александр Петров и Руслан Боширов появились в эфире телеканала RT. Они назвали себя предпринимателями, которые посетили Солсбери с туристическими целями. По словам мужчин, их заинтересовал местный собор. Петров и Боширов отвергли свою причастность к ГРУ.