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22:32, 13 сентября 2018

«Евровидение» в следующем году пройдет в  Тель-Авиве

Международный музыкальный конкурс «Евровидение» в следующем году пройдет в израильском Тель-Авиве. Организаторы наряду с этим городом рассматривали презентации Иерусалима и Эйлата. Израиль получил право принять песенный конкурс после того, как в прошлом году на «Евровидении» победу одержала певица Нетта Барзилай. В конце прошлой недели более 100 деятелей культуры, преимущественно из европейских стран, призвали лишить Израиль права проведения музыкального конкурса. Это произошло после того, как на границе с сектором Газа были убиты более 60-ти протестующих палестинцев.

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