Петр Павленский выпущен из французской тюрьмы под подписку о невыезде
Российский художник Петр Павленский выпущен из французской тюрьмы под подписку о невыезде. Он был арестован за поджог здания банка в центре Парижа. Россиянину запрещено покидать территорию страны до суда по его делу.
Павленский вместе с семьей уехал из России после попыток возбудить против него уголовное дело об избиении актера Театра.doc. В мае прошлого года он получил политическое убежище во Франции.
Художник был известен своими громкими акциями и до поджога. Ранее в поддержку участниц группы Pussy Riot он зашивал себе рот ниткой, а в знак протеста против репрессивной политики властей Павленского замотали в кокон из колючей проволоки и положили к входу в здание питерского заксобрания.
Комментарии3
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haldey 13 сентября 2018 | 22:46
Отлично, о невыезде, это здорово)))
Нам это "г" не нужно))) Вы его хотели, вы его превозносили, вы им восторгались, вот и хлебайте это дерьмо полной ложкой)))
Можем и команду верзилова вам же под ваш "невыезд" передать))) Это же супер искусство))) Что-то поджечь, рок в мечети сбацать)))
com30 13 сентября 2018 | 22:57
А какие гарантии, что этот пироман не сбежит что то еще поджигать?
На него одели электронный браслет, поставили возле дома охрану?
Хотя можно проще и привычнее для него, прибить его причинное место к полу дома.
velbkeirf1 13 сентября 2018 | 22:58
Даун провожает девушку домой, подымаются они к ней на этаж, и она ему говорит:
- Выкрути лампочку.
Даун:
- Заачеем.
Девушка:
- Хочу пососать.
Даун:
- Она ведь горячая !