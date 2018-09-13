Петр Верзилов был переведен в реанимацию НИИ им.Склифосовского в предынсультном состоянии
Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов был переведен в реанимацию НИИ им.Склифосовского в предынсультном состоянии. Как рассказал «Интерфаксу» источник, врачи не нашли подозрительных веществ в крови активиста. Ранее медики предполагали, что тяжелое состояние может быть вызвано отравлением лекарствами, однако анализ не выявил никаких препаратов, кроме тех, что ему давали в медучреждении.
Намеренное отравление Петра Верзилова властями вполне возможно. Такое мнение высказал каналу Deutsche Welle представитель «Открытой России» Александр Соловьев.
Верзилова госпитализировали накануне вечером. Он жаловался на потерю зрения, затем у него начались проблемы с речью и двигательным аппаратом.
Комментарии7
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eslichestno 13 сентября 2018 | 22:39
Чай, не в Солсбери, следов вещества не найдут.
jjuddgge_ddrredd 13 сентября 2018 | 22:44
Ну и ну! Скрипали, Верзилов...
Никогда Мне эти пуськи не были симпатичны, все эти их акции (в музее, в Храме) - бездарная пошлятина, примитив.
Но. На финале ЧМ по футболу - просто красавцы! Как там, она называлась, эта акция? По-Моему, типа "Милиционер вступает в игру".
Смело. И главное - креативно! Выставили "мусоров" идиотами (коими они и являются).
Жалко этого Верзилова, талантливый парень.
haldey 13 сентября 2018 | 22:51
jjuddgge_ddrredd: Они же стремились встретиться с Господом Богом, ради этого в храм спешили, дык какого его не пускают к Всевышнему)))
neon999 13 сентября 2018 | 22:41
Вот уж где отравление каким-нибудь "новичком" никто не удосужится заметить.
weeta 13 сентября 2018 | 22:49
Нужно срочно переправлять его за границу, как Кара-Мурзу, здесь его не спасут, может, даже намеренно.
velbkeirf1 13 сентября 2018 | 22:49
предынсультное состояние проверочное слово диктатор КНДР -ЫН так выходит?
vasyaz 13 сентября 2018 | 23:10
И "туристы" как раз в Москву приехали.
Совпаденьице.