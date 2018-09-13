Самый богатый человек в мире, глава компании Amazon Джефф Безос потратит два миллиарда долларов на благотворительность. Об этом основатель интернет-гиганта написал у себя в твиттере.

Джефф Безос учредил благотворительный фонд. Он будет состоять из двух частей. Основатель Amazon вложит по миллиарду долларов. Средства первого подразделения пойдут на поддержку семей бездомных. А на остальную половину создадут сеть дошкольных учреждений для малоимущих, написал Безос в твиттере. «Если наши праправнуки не будут жить лучше нас, мы что-то сделали не так. Где в мире добро, как его распространить?» – задаётся вопросами самый богатый человек на планете. Состояние Безоса издание Forbes оценивает более чем в 160 миллиардов долларов. При этом его не раз критиковали за нежелание тратить крупные суммы на благотворительность. Отмечая: Билл Гейтс – второй в списке богачей в мире с почти 100 миллиардным состоянием передал в общей сложности примерно треть на благотворительные цели. Летом прошлого года Безос попросил подписчиков в твиттере помочь ему с идеями для благотворительных проектов, а в начале года выделил больше 30 миллионов долларов организации, которая помогает детям мигрантов получить образование.

Amazon основана в 1994 году. На сегодняшний день она является крупнейшей в мире компанией, продающей товары и услуги через интернет.