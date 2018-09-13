Лондон назвал лживым интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей

Британские журналисты иронизируют на страницах газет и в социальных сетях, после интервью Александра Петрова и Руслана Баширова телеканалу Russia Today, не доверяя истории, что два человека поехали в Солсбери, с целью посмотреть на великий собор, пресс-секретарь правительства заявил, что Британское правительство точно знает, что двое россиян являются сотрудниками ГРУ, а не обычными туристами.

Британское правительство не принимает заявление Баширова и Петрова о том, что они являются обычными туристами, написано в официальном заявлении правительства Великобритании: Правительство знает, что двое этих мужчин являются офицерами российской спецслужбы ГРУ, которые использовали токсичное, нелегальное химическое оружие на территории нашей страны — говорится в заявлении. Мы несколько раз задавали России вопрос и призывали к ответу по поводу событий в Солсбери в марте, сегодня, как мы поняли, нам ответили сфабрикованной ложью. Политики обвиняют Россию в лжи и фабрикации истории про туристов в Солсбери. В то же время британские журналисты шутят в твиттере, о том, что история туристов Баширова и Петрова выглядит нелепой: в пятницу прилетел в Лондон, поселился в дешевом отеле, в субботу поехал в Солсбери посмотреть на 132-метровый шпиль красивого собора, в воскресенье, снова пошел посмотрел на шпиль собора, в воскресенье срочно вернулся в Москву. В топе британского твиттера хеш-тег Солсбери заполнен свежими картинками-мемами по мотивам видео-ролика с подозреваемыми и смешными цитатами из интервью Баширова и Петрова каналу Russia Today.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сказал, что не ждет, что Баширов и Петров когда-либо покинут территорию России в своей жизни, и не считает, что имеет смысл делать запрос об экстрадиции. Россия скорее всего не выпустит их, потому что в любой стране Европы их арестуют и будут судить не только за попытку отравления Скрипалей, но и за убийство Дон Стерджес, которая умерла от Новичка в Солсбери.