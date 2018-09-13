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22:00, 13 сентября 2018

Лондон назвал лживым интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей

Британские журналисты иронизируют на страницах газет и в социальных сетях, после интервью Александра Петрова и Руслана Баширова телеканалу Russia Today, не доверяя истории, что два человека поехали в Солсбери, с целью посмотреть на великий собор, пресс-секретарь правительства заявил, что Британское правительство точно знает, что двое россиян являются сотрудниками ГРУ, а не обычными туристами.

Британское правительство не принимает заявление Баширова и Петрова о том, что они являются обычными туристами, написано в официальном заявлении правительства Великобритании: Правительство знает, что двое этих мужчин являются офицерами российской спецслужбы ГРУ, которые использовали токсичное, нелегальное химическое оружие на территории нашей страны — говорится в заявлении. Мы несколько раз задавали России вопрос и призывали к ответу по поводу событий в Солсбери в марте, сегодня, как мы поняли, нам ответили сфабрикованной ложью. Политики обвиняют Россию в лжи и фабрикации истории про туристов в Солсбери. В то же время британские журналисты шутят в твиттере, о том, что история туристов Баширова и Петрова выглядит нелепой: в пятницу прилетел в Лондон, поселился в дешевом отеле, в субботу поехал в Солсбери посмотреть на 132-метровый шпиль красивого собора, в воскресенье, снова пошел посмотрел на шпиль собора, в воскресенье срочно вернулся в Москву. В топе британского твиттера хеш-тег Солсбери заполнен свежими картинками-мемами по мотивам видео-ролика с подозреваемыми и смешными цитатами из интервью Баширова и Петрова каналу Russia Today.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид сказал, что не ждет, что Баширов и Петров когда-либо покинут территорию России в своей жизни, и не считает, что имеет смысл делать запрос об экстрадиции. Россия скорее всего не выпустит их, потому что в любой стране Европы их арестуют и будут судить не только за попытку отравления Скрипалей, но и за убийство Дон Стерджес, которая умерла от Новичка в Солсбери.

Комментарии

44

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kryimzdick 13 сентября 2018 | 22:13

Такие кадры запоминаются надолго. Потная, жирная, растерянная Симонянша и два с нескрываемым отвращением смотрящих на нее рыцаря плаща и кинжала, один с тоненьким голоском, другой басовитый такой, видать, исполняет роль самца в их паре.

minerr 13 сентября 2018 | 22:17

В принципе Лондону ничего другого и не остается, как отмахиватся от очевидного. Вряд ли кто-то ожидал, что в Лондоне сейчас упадут на колени и начнут извинятся. Они даже не извинились перед иракцами за то что уничтожили их страну по надуманному и лживому обвинению.

serge_moro 13 сентября 2018 | 22:26

minerr: Даже Симоньян обaлдела,когда эти двое сказали,что они возвратились завершить это дело. Симоньян спросила с усмешкой какое дело?Оказалось посетить собор. Здесь не надо быть экспертом в психологии или в чем либо еще,чтобы понять,что двое парней нагло и неубедительно врут. Лучше бы они не послушали совета Путина и многие бы сомневались в их причастность в отравлении Скрипалей. Но, Путин, загнанный в угол вместе с этими грушниками ,совершает ошибку на ошибке. Граждане грушники,фсбешники, гвардейцы Золотова,если вы попались, то ни в коем случае не слушайте своего лживого,вороватого Верховного ,иначе вы окажетесь еще в более жалком и плачевном положении. Путин опустил этих грушников полностью,когда обратился к ним,чтобы они связались со СМИ.
Фактически их появление перед экранами доказывает,что англичане полностью правы и они профессионально провели операцию по установлению отравителей Скрипалей

kryimzdick 13 сентября 2018 | 22:32

serge_moro: Раз пошли на дело, собора захотелось. Но в Солсбери начался ураган..

tiridas 13 сентября 2018 | 22:54

serge_moro: Напомню, что ВВ лично и довольно неожиданно, самостоятельно, на форуме ответил на вопрос о "Пете и Васе".
[ВВ: "Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, они сами появится и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех...Да, конечно, гражданские".]
Тем самым Путин взял всю ответственность на себя, лично и конкретно (!) заявил о невиновности подозреваемых.
А ведь мог поручить сделать сообщение иному официальному лицу (Захаровой, Пескову, представителю ФСБ ect.).
ИМХО, президент железобетонно уверен в своей правоте, в лживости обвинений участия российских спецслужб в покушении на Скрипаля.

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greying_eagle 13 сентября 2018 | 22:29

nanarovsky: Беги лучше в банк, меняй рубли на доллары, снимай и клади в банку(у троллей больше чем на банку не будет). Про Симонян без тебя разберутся, тролль вонючий.

danko1 13 сентября 2018 | 22:33

greying_eagle: Почему лживое интервью?
Сводку погоды очень правдиво отразили и больше всего об этом говорили.
И видно хорошо справочники изучили, даже высоту шпиля Собора указали, правда, умолчав о личном впечатлении, что из справочников не почерпнешь.

haldey 13 сентября 2018 | 22:37

danko1: Конечно вранье, они же трупы, по версии терезы)))
А трупы обычно молчат, а русские и после смерти клевещут на добрую старую англию, которая никогда - никогда даже не разу не солгавши)))

novyyrusic 13 сентября 2018 | 23:02

nanarovsky: А ты любишь жирненьких и потненьких?
Впрочем это не важно, потому что на мнение таких как ты всем насрать.
раша уже получимла порцию санкций за отравление Скрипалей и получит еще.
Читай соседнюю новость
( Вашингтон готовит новый жесткий пакет санкций против Москвы в связи с отравлением Скрипалей в Солсбери. В США утверждают, что Россия не разрешила проинспектировать объекты, связанные с программой химоружия, и не гарантировала того, что не будет применять нервно-паралитические вещества. Санкции могут затронуть банковский и оборонный секторы.)

так вставай рачком и принимай санкции, Твой визг никого не впечатлил.

Зря только позорились с этим двумя ублюдками,
Стояли бы на своем: знать не знаем и ведать ничего не ведаем.так нет, потянуло оправдываться. Видать крепко фаберже прищемили.

com30 13 сентября 2018 | 23:15

До их интервью и так было понятно, что они конченные PI_дары если работают кремлевскими киллерами и смотрят рашутудей. Ну, а тут как бы и сами в этом сознались, что не такие. Вот только запутались в ответах, духами они не пользуются так как настоящие мужики, но тут же на вопрос о совместном проживании и одной кровати которую они делили, попросили не вмешиваться в жизнь их парочки.))

ur_sus 13 сентября 2018 | 22:16

Ну, что, рассеянцы полюбуйтесь во что превратился ваш презик, ваши спецслужбы, ваши пропагандоны. Нравится? Теперь санкции будут другими и всем, кто "может повторить" придётся весело. Удачи вам, рассеянцы, и хорошего настроения!

minerr 13 сентября 2018 | 22:21

ur_sus: Ты с таким в Лондон обращайся. Пока что они там поимели жидкий стул. Фотографии с вокзала и видео с витрины ювелирного магазина выдавать за доказательства даже для Скотлэнд-Ярда чересчур. Хотя ты видать языкам не обучен.

ur_sus 13 сентября 2018 | 22:35

minerr:
Лондон? Извиняться? Ты себе в репу кувалдой случайно не вьехал? Россия уже не страна третьего мира, Россия уже ЦАР в снегах. Путин будет взорван, как Захарченко или расстрелян, как Чаушеску - это "хороший сценарий".Плохой - а ля Каддафи.

serhio_25__ 13 сентября 2018 | 22:23

ur_sus: Укроп, какие спецслужбы? Какие другие санкции, когда еще в 2015г Обама развалил экономику России в клочья? Укропчик, а что это ты свалил из це еуропы в США?

kryimzdick 13 сентября 2018 | 22:40

serhio_25__: Найдется же в российских силовых структурах порядочный офицер, не как эти два гея, и прижмет к ногтю этого фигляра ВВП, все равно, каким способом.

serhio_25__ 13 сентября 2018 | 22:43

kryimzdick: ""Найдется же в российских силовых структурах порядочный офицер, не как эти два гея, и прижмет к ногтю этого фигляра ВВП, все равно, каким способом. "" - уже нашелся в 1999г по фамилии Путин.

put__out 13 сентября 2018 | 23:10

kryimzdick: Хотелось бы верить, что реальные образованные спецы, настоящие честные офицеры, еще существуют в этой прогнившей конторе глубинного бурения...

greying_eagle 13 сентября 2018 | 22:33

ur_sus: Надеюсь, почти уверен, в этот раз впендюрят всем 86% электората. Быдло должно знать, у их голосования должны быть последствия(не считая кг гречки).

tom_tom 13 сентября 2018 | 22:16

У меня для вас две новости, одна плохая другая хорошая:
Плохая: Жидко вы конечно обгадились с этими двумя.
Хорошая: Вашей репутации лжеца это не навредит.

ura_123 13 сентября 2018 | 22:47

nanarovsky: Напомни ка,отчего Литвиненко отказался ехать в Лондон давать показания,зато в рассейском зомбоящикн так и мелькал?

put__out 13 сентября 2018 | 23:12

ura_123: Может правильнее Луговой?...

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kara 13 сентября 2018 | 22:14

так надо не называть а доказывать
что сложного,ребята рассказали,а вы журналисты, давайте поминутно, посекундно опровергайте.
жижа на улицах-выкладывайте фото с улиц на те числа
сказали,что были в соборе и куча фоток-опровергните и тд

alexey65 13 сентября 2018 | 22:25

kara: Что опровергать -болтовню?
Где фотографии этих гомиков в соборе?
Они же типа туристы?
Где их фотки на фоне Солсберийскава собора?
Где подробности о них самих?
Да будь они обычными мелкими предпринимателями, весь интернет был бы уже завален подтверждением этого от их соседей, от многочисленных покупателей их питания и т.д.
А тут полная тишина.
Такое ощущение, что они жили и работали в безвоздушном пространстве.

kara 13 сентября 2018 | 22:45

alexey65: да, болтовню,а что делать

ymnikymnik 13 сентября 2018 | 22:14

Уважаемые лондонцы не только вы , а вся Россия не верить этим куклам карабаса-барабаса.

minerr 13 сентября 2018 | 22:24

ymnikymnik: Ты "всю Россию" лично опрашивал или соседи по палате помогали? Санитары хоть зафиксировали данные опроса?

ura_123 13 сентября 2018 | 22:52

minerr: Твои соседи по палате?

tom_tom 13 сентября 2018 | 22:28

Что в сухом остатке?

- Скрипаль жив
- Кот Скрипаля мёртв
- Офицеры выдают себя за педиков

Конец света близок. Истинно говорю вам!

serhio_25__ 13 сентября 2018 | 22:15

Лондон врал, что имена не настоящие, а паспорта фальшивые. Лондон из всей большой прогулки Петрова и Васечкина показал только кадры, где они на вокзале и у магазина монет. Скрипали уехали из дома утром, а сладкая парочка приехала в Солсбери в полдень, Лондон опять врет. Новичок такой ядовиты, что его перевозят без всякой защиты в обычном флаконе для духов и распыляют тоже без защиты... Лондон совсем заврался. На каком основании Лондан заявляет, что Петров и Васечкин врут? Опровергающих фактов нет, поэтому в Лондоне будут обзываться?

kryimzdick 13 сентября 2018 | 22:24

serhio_25__: похер. Как решит высокий британский Суд, так и будет. Не нравится - обращайтесь в ООН. Ах, да... Ну в Лигу сексуальных реформ обратитесь или в Спортлото.

serhio_25__ 13 сентября 2018 | 22:30

kryimzdick: ""Ну в Лигу сексуальных реформ обратитесь или в Спортлото"" - это ты про суд над Петровым и Васечкиным? Интересно, хоть там бриташки покажут Скрипаля?

kryimzdick 13 сентября 2018 | 22:34

serhio_25__: А Скрипаль не имеет право на "личное пространство"? Только геи из ГРУ имеют право?

serhio_25__ 13 сентября 2018 | 22:45

kryimzdick: ""А Скрипаль не имеет право на "личное пространство"? Только геи из ГРУ имеют право? "" - так где Скрипаль? Пропал в своем личном пространстве? Что это за дело такое без пострадавшего?

kryimzdick 13 сентября 2018 | 22:53

serhio_25__: А где написано, что пострадавший должен все время "показываться"?

serhio_25__ 13 сентября 2018 | 23:05

kryimzdick: В здравом смысле написано.

mymymy 13 сентября 2018 | 22:32

kryimzdick: Вы того, поосторожнее с лигой сексуальных реформ, высокий суд Лондона уже однажды такой лигой выступил.
А вообще да, обделались ми-шестерки с Терезкой Мей - такую жижу напрудили, ужас-ужас.

mobile_actor 13 сентября 2018 | 22:37

serhio_25__: Так они же отказались показать Маргарите свои настоящие паспорта с настоящими именами.

serhio_25__ 13 сентября 2018 | 22:48

mobile_actor: ""Так они же отказались показать Маргарите свои настоящие паспорта с настоящими именами"" - в ГРУ сломался печатный станок печатающий паспорта? Были бы они реально агентами, то и документы показали и стройную историю рассказали и рассказывали бы уверено.

snikkersnepper 13 сентября 2018 | 22:25

Можно подумать, что Лондон скажет хоть что-нибудь другое даже если эти суслики в прямом эфире скинут маскировку и предстанут в своем истинном рептилоидном облике. Эхо всегда так серьезно цитирует эти политические лозунги, будто и впрямь полагает, что они имеют какое-то отношение к реальности.

А еще, конечно, можно только порадоваться, с каким подобострастием Эхонько приводит в качестве информационного содержания шутки БРИТАНСКИХ репортеров (Это не тех, что про гречку рассказывали? Или это тех, что с дронами в вентиляции БМВ?) и мемы в БРИТАНСКОМ твиттере. При том, что того потока ЗАСЛУЖЕННОГО стёба, которым эта история (и кретинизм, с каким ее раздували британцы) с самого начала сопровождается в РОССИЙСКОМ твиттере (и не только в нем, и не только в российском) Эхо в упор не заметило (может вам ссылок накидать?). Личный кодекс унтерменшей не позволил, наверное...

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velbkeirf1 13 сентября 2018 | 22:39

Сад жид Давидович назвал вещи своими именами потому как фанфурик специально подбросили бомжам чтобы замести следы, сорвав этикетку боярышник

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piter_ug 13 сентября 2018 | 22:51

Непонятно, зачем подсовывать такую грандиозную туфту?
Утопили себя, тудеевну с ее брехаловкой, своё бездарное ведомство и главпахана.

ugiazov 13 сентября 2018 | 22:53

С них сразу снимут все обвинения, если они поедут в Англию и покажут тамошним следователям фирмы, где они были и заключённые договора. А так же и в других странах.

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lager23 13 сентября 2018 | 23:02

Смешного мало, всё в стране за последние годы деградировало, включая Путена, «Титаник» уже трётся бортом об айсберг, вода заходит в трюмы, Золотов рвёт на себе тельник на верхней палубе, а Плешегном жрёт блины с икрой поглядывая на неумелые попытки путерастов делать вид что всё в порядке .....скоро они начнут борьбу за места в спасательных шлюпках, разбивая друг другу рожи в кровь!
Наступает закат пустой и разорительной для страны эпохи путинизма...

bekipp 13 сентября 2018 | 23:03

Чего им бояться, если они не при чём? За счёт Англии пусть ещё раз прокатятся, оторвутся, всё объяснят, сходят в собор, поживут в хорошем отеле, может экскурсию им организуют какую, можно же договориться, что мол приедем, но хотим пожить с комфортом, уважением. Или " при чём"? Ну тогда "ой".

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