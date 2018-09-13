Суд запретил Сергею Удальцову посещать массовые мероприятия в течение 3 лет
Суд запретил координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову посещать массовые мероприятия в течение 3 лет. По решению об административном надзоре оппозиционер также не сможет выезжать за пределы Москвы и Подмосковья и обязан дважды в месяц отмечаться в отделении полиции. Власть пытается исключить Удальцова из политической жизни страны, — такое мнение «Эху» высказала жена политика Анастасия.
Удальцова арестовали на 30 суток за повторное нарушение порядка организации митинга. В знак протеста он объявил голодовку.
Комментарии8
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savl_1 13 сентября 2018 | 22:14
Оппозиционерам пора уходить в подполье.
lion64__2 13 сентября 2018 | 22:16
"...
Меня благодарили власти, жал руку прокурор,
А после посадили под усиленный надзор.
С тех пор, друзья и братцы, одну имею цель -
Чтоб как-нибудь пробраться в этот солнечный Марсель,
Где девочки танцуют голые, где дамы в соболях,
Лакеи носят вина, а воры носят фрак."
geovit 13 сентября 2018 | 22:26
А если фюрер загнётся, может он к нему прийти на поминки в КДС?
fikus74 13 сентября 2018 | 22:30
власть делает из оппозиционеров - террористов. ма-лад-цы.
post_v 13 сентября 2018 | 22:40
запрет посещать выборы и избирательный участок?
круто!
com30 13 сентября 2018 | 23:02
А массовым мероприятиям, можно ли его посещать?
Ну типа стоит себе один среди площади, а тут на тебе вокруг началось массовое мероприятие.))
Это, что реально в административном кодексе есть такой запрет, или судья специально для него сам придумал?
vor_on 13 сентября 2018 | 23:02
посидит три года у зюганыча на шее, делов-то...ну не слесарем на завод ведь идти работать
andrey_yrievich2702 13 сентября 2018 | 23:03
На все 30 суток - голодовка? Мелковато, Серёга...