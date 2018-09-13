Суд запретил Сергею Удальцову посещать массовые мероприятия в течение 3 лет

Суд запретил координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову посещать массовые мероприятия в течение 3 лет. По решению об административном надзоре оппозиционер также не сможет выезжать за пределы Москвы и Подмосковья и обязан дважды в месяц отмечаться в отделении полиции. Власть пытается исключить Удальцова из политической жизни страны, — такое мнение «Эху» высказала жена политика Анастасия.

Удальцова арестовали на 30 суток за повторное нарушение порядка организации митинга. В знак протеста он объявил голодовку.