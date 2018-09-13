Вашингтон готовит новый жесткий пакет санкций против Москвы в связи с отравлением Скрипалей в Солсбери. В США утверждают, что Россия не разрешила проинспектировать объекты, связанные с программой химоружия, и не гарантировала того, что не будет применять нервно-паралитические вещества. Санкции могут затронуть банковский и оборонный секторы.