Вашингтон готовит новый жесткий пакет санкций против Москвы в связи с отравлением Скрипалей в Солсбери
Вашингтон готовит новый жесткий пакет санкций против Москвы в связи с отравлением Скрипалей в Солсбери. В США утверждают, что Россия не разрешила проинспектировать объекты, связанные с программой химоружия, и не гарантировала того, что не будет применять нервно-паралитические вещества. Санкции могут затронуть банковский и оборонный секторы.
Комментарии11
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exev 13 сентября 2018 | 22:18
nanarovsky: Дерипаска тоже смеялся. Очень ...
novyyrusic 13 сентября 2018 | 23:07
nanarovsky: Ты н6а него не срал, а вот он на тебя регулярно какал. И давал отсосать.
Но это не важно.
А важно что США санкциями приканчивают экономику России.
Постепенно, но неотвратимо.
Считай что СП-2 уже нет, Его прикончили. Прикончат и экспорт оружия. А что еще Россия экспортирует? Только несчастья и горе.
serge_moro 13 сентября 2018 | 22:32
exev: Даже Симоньян обaлдела,когда эти двое сказали,что они возвратились завершить это дело. Симоньян спросила с усмешкой какое дело?Оказалось посетить собор. Здесь не надо быть экспертом в психологии или в чем либо еще,чтобы понять,что двое парней нагло и неубедительно врут. Лучше бы они не послушали совета Путина и многие бы сомневались в их причастность в отравлении Скрипалей. Но, Путин, загнанный в угол вместе с этими грушниками ,совершает ошибку на ошибке. Граждане грушники,фсбешники, гвардейцы Золотова,если вы попались, то ни в коем случае не слушайте своего лживого,вороватого Верховного ,иначе вы окажетесь еще в более жалком и плачевном положении. Путин опустил этих грушников полностью,когда обратился к ним,чтобы они связались со СМИ.
Фактически их появление перед экранами доказывает,что англичане полностью правы и они профессионально провели операцию по установлению отравителей Скрипалей
efilika 13 сентября 2018 | 22:41
nanarovsky: путин уже сказал тебе, что они нам помогают, так что наслаждайся.
velbkeirf1 13 сентября 2018 | 22:24
Фашингтон злобствует за то что все остались живы потому и дырку на МКС просверлили
pravdatut 13 сентября 2018 | 22:30
РФ спасет смена власти.
Московию отмывал Хрущев после сталина, после Брежнева-Горбачев, после Путина Московию будет отмывать Навальный.
neon999 13 сентября 2018 | 22:46
Неужели их любимый Трампушка так Кремль обидит ?
Или только пугает, работая на публику в США, чтоб свое реноме отмыть ?
hz6691 13 сентября 2018 | 22:46
Таким ребятам (петров и сидоров) не поверили!
ugiazov 13 сентября 2018 | 22:55
С них сразу снимут все обвинения, если они поедут в Англию и покажут тамошним следователям фирмы, где они были и заключённые договора. А так же и в других странах.
petrovich_spb 13 сентября 2018 | 23:01
В ноябре... Пожалуй, в ноябре будут скидки на путешествия по России. И не по России тоже, но туда вам уже не хватит.
milarepa 13 сентября 2018 | 23:08
Кругом ужасное к нам отношение
И очень странные поползновения.
Ну а начальству наплевать - за что и как, -
Мы для начальства - те же самые зека -
Зека Баширов и Петров зека.