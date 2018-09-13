Перекупщики просят за новый iPhone до полумиллиона рублей

Соответствующие объявления начали появляться на сайтах «Авито» и «Юла» еще до презентации новинок.

Россия не попала в первую волну стран, где продажа флагманов Apple начнется уже 21-го сентября. В нашей стране некоторые модели появятся на неделю позже. Тем, кто не хочет ждать, перекупщики предлагают смартфоны с наценкой как минимум в 30%. Это выяснили «Ведомости». Продавцы обещают привезти телефоны из США, Германии или Гонконга на следующий день после старта продаж. На «Авито» самая высокая цена на iPhone ХS Max – 500 тысяч рублей.