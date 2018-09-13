Перекупщики просят за новый iPhone до полумиллиона рублей
Соответствующие объявления начали появляться на сайтах «Авито» и «Юла» еще до презентации новинок.
Россия не попала в первую волну стран, где продажа флагманов Apple начнется уже 21-го сентября. В нашей стране некоторые модели появятся на неделю позже. Тем, кто не хочет ждать, перекупщики предлагают смартфоны с наценкой как минимум в 30%. Это выяснили «Ведомости». Продавцы обещают привезти телефоны из США, Германии или Гонконга на следующий день после старта продаж. На «Авито» самая высокая цена на iPhone ХS Max – 500 тысяч рублей.
Комментарии7
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heklya 13 сентября 2018 | 21:38
Дураки и деньги должны жить отдельно....
kir_pich_101 13 сентября 2018 | 21:38
Какой к черту Айфон!
Еще немного и будем лебеду жрать и соком с мякотью березовым запивать!
Народ на кватрплату-налоги-бензин наскребает с трудом!
Шагнули в пропасть с флагом в ж=пе!
buzukin1906 13 сентября 2018 | 21:46
kir_pich_101: Красиво летишь, извращенчик со звездно-полоссатым :)
maestro_air 13 сентября 2018 | 21:48
buzukin1906: звезды на фоне тельняшки？ это Вы о Золотове？
marattto 13 сентября 2018 | 21:43
Многие "патриоты" на Новый год купят себе новый айфончик.
ura_123 13 сентября 2018 | 21:44
Дбл.... Кстати,а какова цена на новейший Йотафрн?
buzukin1906 13 сентября 2018 | 21:44
А вот правильные олигархи пользуются простым кнопочным телефоном - как я :) Для всех остальных дел есть компутеры. Ну а посмеяться над идиотами - отчего бы и нет? Поллимона - да за телефон это считай што даром. Даешь за один телефон - один лимон :)