Двух сестер Хачатурян, убивших отца, проверят на вменяемость

Ранее на экспертизу отправили младшую дочь. Как установили специалисты, в момент совершения преступления у нее было временное психическое расстройство. Сейчас она переведена в медицинский блок при СИЗО.

Сестер заключили под стражу в начале августа. Им предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору. Сами девушки признали вину. По словам защиты, они на протяжении длительного времени подвергались моральному и физическому насилию со стороны отца, в том числе сексуального характера.