В Мурманске задерживают волонтеров штаба Навального. Об этом порталу «ОВД-инфо» рассказала координатор Виолетта Грудина. Двух активистов доставили в отделение полиции и составили протоколы из-за акции против пенсионной реформы 9-го сентября. Приехавшего в ОВД юриста также задержали. Его обвиняют в повторном нарушении правил проведения митинга.