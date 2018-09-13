В Мурманске задерживают волонтеров штаба Навального
В Мурманске задерживают волонтеров штаба Навального. Об этом порталу «ОВД-инфо» рассказала координатор Виолетта Грудина. Двух активистов доставили в отделение полиции и составили протоколы из-за акции против пенсионной реформы 9-го сентября. Приехавшего в ОВД юриста также задержали. Его обвиняют в повторном нарушении правил проведения митинга.
Комментарии1
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buzukin1906 13 сентября 2018 | 21:49
Задрочат. Методично, регулярно, неуклонно. И будут правы - грантососов в зиндан! И пока там бабы новых либерастов нарожают, старые будут брать пример с наркомана Петьки - глядишь, вся эта шобла утихомирится...