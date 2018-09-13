Поклонская пообещала отследить судьбу собранных ею материалов после реорганизации комитета ГД по контролю за доходами
Депутат Наталья Поклонская пообещала отследить судьбу собранных ею материалов после реорганизации думского комитета по контролю за доходами. Сегодня стало известно, что в нижней палате парламента на базе двух комиссий будет создана одна. При этом пост главы автоматически потеряет не только Поклонская, но и Отари Аршба – председатель комиссии по этике.
Ранее Поклонскую — единственную из всех членов «Единой России» в думе, кто проголосовал против пенсионной реформы — собирались наказать за нарушение фракционной дисциплины.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ura_123 13 сентября 2018 | 21:41
Сразу вспомнился мультик ”Жил был пёс” когда пёс пришёл в лес вешаться и тут волк ))))
Деффке,мягко говоря дали поджопник... Из депутатов и в прокуроры дороги нет. Только к Навальному))))))))))))))))))))))))))))))))))
kir_pich_101 13 сентября 2018 | 21:42
Ох, блин, вышлют ее и лишат всего...
В Украину...
ura_123 13 сентября 2018 | 21:47
kir_pich_101: Ничего страшного,у неё хатка в донецке,и дом наверняка с лифтом))))