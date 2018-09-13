Поклонская пообещала отследить судьбу собранных ею материалов после реорганизации комитета ГД по контролю за доходами

Депутат Наталья Поклонская пообещала отследить судьбу собранных ею материалов после реорганизации думского комитета по контролю за доходами. Сегодня стало известно, что в нижней палате парламента на базе двух комиссий будет создана одна. При этом пост главы автоматически потеряет не только Поклонская, но и Отари Аршба – председатель комиссии по этике.

Ранее Поклонскую — единственную из всех членов «Единой России» в думе, кто проголосовал против пенсионной реформы — собирались наказать за нарушение фракционной дисциплины.