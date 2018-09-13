США готовят к ноябрю новые жесткие санкции против России из-за дела об отравлении Скрипалей
В Госдепе утверждают, что Москва не позволила проверить свои запасы химоружия и не предоставила гарантий того, что больше не будет применять нервно-паралитические вещества.
Новые ограничительные меры будут означать практически полную заморозку экономических отношений между Вашингтоном и Москвой, — такое мнение «Эху» высказал старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк. «Они будут введены уже после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре и предусматривают полное прекращение даже полетов гражданской авиации из России в США, а также финансирование российского государственного долга за счет займов из США», — пояснил Батюк. По его словам, Москва не верит, что «уступки с российской стороны прекратят американские санкции – они вводились не для того, чтобы наказать Россию за дурное поведение, а чтобы добиться смены режима, поэтому они будут вводиться под любыми предлогами, пока цель не будет достигнута».
На фоне заявлений о жестких санкциях доллар подорожал на 40 копеек, однако затем курс немного скорректировался.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
meteor1908 13 сентября 2018 | 21:42
- Она готовится стать матерью!
- А я готовлюсь стать отцом! (С)
ser_gey_love_roff 13 сентября 2018 | 21:42
Хоелось бы спросить у Батюкка: нынешний режим и дурное поведение, разве, разные вещи?
polikarpich 13 сентября 2018 | 21:46
ser_gey_love_roff: Скажем так, они очень плотно взаимосвязаны. А санкции
и "зеркальные ответы" на них превратились для россиян в повседневность, обыденность.
4 Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго Израилева, - повернулись назад.
5 Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло.
6 От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем.
7 Земля ваша опустошена; города ваши сожжены огнем; поля ваши в ваших глазах съедают чужие; все опустело, как после разорения чужими.
(Ис.1:4-7)
balamuto 13 сентября 2018 | 21:48
Это войдет в современную историю о том как два педика подставили Россию и весь российский народ на огромные бабки.
ura_123 13 сентября 2018 | 21:51
balamuto: Медведев и Путин?
;-)