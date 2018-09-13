США готовят к ноябрю новые жесткие санкции против России из-за дела об отравлении Скрипалей

В Госдепе утверждают, что Москва не позволила проверить свои запасы химоружия и не предоставила гарантий того, что больше не будет применять нервно-паралитические вещества.

Новые ограничительные меры будут означать практически полную заморозку экономических отношений между Вашингтоном и Москвой, — такое мнение «Эху» высказал старший научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк. «Они будут введены уже после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре и предусматривают полное прекращение даже полетов гражданской авиации из России в США, а также финансирование российского государственного долга за счет займов из США», — пояснил Батюк. По его словам, Москва не верит, что «уступки с российской стороны прекратят американские санкции – они вводились не для того, чтобы наказать Россию за дурное поведение, а чтобы добиться смены режима, поэтому они будут вводиться под любыми предлогами, пока цель не будет достигнута».

На фоне заявлений о жестких санкциях доллар подорожал на 40 копеек, однако затем курс немного скорректировался.