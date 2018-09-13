Основатель интернет-компании «Амазон» Джефф Безос учредил фонд для оказания помощи бездомным семьям
Первоначальный капитал составит 2 миллиарда долларов. Самый богатый человек на планете рассказал, что работа организации также будет сосредоточена на создании сети дошкольных учреждений там, где население имеет низкий уровень доходов.
В прошлом году основатель «Амазон» попросил своих подписчиков в Твиттере предложить ему идеи для благотворительных проектов. Тогда он говорил, что его помощь должна иметь краткосрочные цели.
Комментарии2
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deathmorozz 13 сентября 2018 | 21:16
ну не плохо...так же как собирать деньги на лечение детей по твсмс.
sasass 13 сентября 2018 | 21:18
В Россию его конечно не пусть , если даже смертность ускориться в разы....