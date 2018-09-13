Основатель интернет-компании «Амазон» Джефф Безос учредил фонд для оказания помощи бездомным семьям

Первоначальный капитал составит 2 миллиарда долларов. Самый богатый человек на планете рассказал, что работа организации также будет сосредоточена на создании сети дошкольных учреждений там, где население имеет низкий уровень доходов.

В прошлом году основатель «Амазон» попросил своих подписчиков в Твиттере предложить ему идеи для благотворительных проектов. Тогда он говорил, что его помощь должна иметь краткосрочные цели.