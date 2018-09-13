Петр Верзилов был переведен в реанимацию НИИ им.Склифосовского в предынсультном состоянии
Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов был переведен в реанимацию НИИ им.Склифосовского в предынсультном состоянии. Как рассказал «Интерфаксу» источник, врачи не нашли подозрительных веществ в крови активиста. Ранее медики предполагали, что тяжелое состояние может быть вызвано отравлением лекарствами, однако анализ не выявил никаких препаратов, кроме тех, что ему давали в медучреждении.
Верзилова госпитализировали накануне вечером. Он жаловался на потерю зрения, затем у него начались проблемы с речью и двигательным аппаратом.
Комментарии8
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sinoptik2016 13 сентября 2018 | 21:09
По симптомам это инсульт
banyi4 13 сентября 2018 | 21:21
sinoptik2016: Не понимаете не говорите. Прединсультное состояние - это просто гиперптонический криз, возникающий от множества причин. В том числе передоз, интоксикация , или попредушили его в сексуальных играх )
posta2006 13 сентября 2018 | 21:10
Умеют провоцировать инсульты и инфаркты
sokal123 13 сентября 2018 | 21:14
траванули опять. такой режим.
josepp 13 сентября 2018 | 21:25
sokal123: Не иначе как "новичок". Кстати, мог бы стать настоящим художником. А не сплошным недоразумением.
glotov 13 сентября 2018 | 21:14
В задницу загляните. Курица там. Надо извлечь.
tuman13 13 сентября 2018 | 21:20
Кажется, что очко Верзилова предчуствует большой шухер. И свалил в больнчку.
josepp 13 сентября 2018 | 21:22
Бедолага, довел себя до ручки, борясь с "режимом". Ехал бы себе в Европу. Жил бы в безопасности, как Павленский.