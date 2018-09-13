Участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов был переведен в реанимацию НИИ им.Склифосовского в предынсультном состоянии. Как рассказал «Интерфаксу» источник, врачи не нашли подозрительных веществ в крови активиста. Ранее медики предполагали, что тяжелое состояние может быть вызвано отравлением лекарствами, однако анализ не выявил никаких препаратов, кроме тех, что ему давали в медучреждении.

Верзилова госпитализировали накануне вечером. Он жаловался на потерю зрения, затем у него начались проблемы с речью и двигательным аппаратом.