Россия не располагает данными о перебежчике, который якобы передал британской полиции настоящие имена отравителей экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Представитель МИД Мария Захарова сказала, что из посольства в Риме никто не убегал, а раскрытие такого агента явно противоречит практике работы английских спецслужб.

Ранее в британской прессе появилась информация о том, что с правоохранителями по делу Скрипалей сотрудничает бывший работник российского посольства в Риме, завербованный под кодовым именем «Аполлон». Сегодня подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью российскому телеканалу RT. Они отвергли свою причастность к разведке и к отравлению.