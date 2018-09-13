Россия не располагает данными о перебежчике, который якобы передал британской полиции настоящие имена отравителей
Россия не располагает данными о перебежчике, который якобы передал британской полиции настоящие имена отравителей экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Представитель МИД Мария Захарова сказала, что из посольства в Риме никто не убегал, а раскрытие такого агента явно противоречит практике работы английских спецслужб.
Ранее в британской прессе появилась информация о том, что с правоохранителями по делу Скрипалей сотрудничает бывший работник российского посольства в Риме, завербованный под кодовым именем «Аполлон». Сегодня подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью российскому телеканалу RT. Они отвергли свою причастность к разведке и к отравлению.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
glotov 13 сентября 2018 | 21:09
Мэй изолгалась совершенно. Просто свихнулась на лжи. Со старыми бездетными истеричками такое случается.
polsan 13 сентября 2018 | 21:25
glotov: Может у Вас тоже есть номер телефона Симонян?! )))
glotov 13 сентября 2018 | 21:34
polsan: У меня нет. Но я знаю, что все СМИ гоняются за рейтинговыми сенсационными интервью. Этим двоим нужно было только позвонить в редакцию, их сразу завалили бы телефонами главного редактора. Если не ошибаюсь, г-н Венедиктов тоже хотел заполучить их. Так вот, любой младший сотрудник Эха, снявший трубку и услышавший, кто звонит, тотчас бы предоставил связь с шефом.
ura_123 13 сентября 2018 | 21:36
glotov: Она не Мей,а просто Мария 3., ! И о Бошарове с Петровым она никогда не слыхала)))
ser_gey_love_roff 13 сентября 2018 | 21:11
Когда смотрю на Захарову, Собчак и Лаврова, понимаю, что правы были историки, которые утверждали, что лошади в монголо-татарской орде были полнолправными членами семей.
neyexo 13 сентября 2018 | 21:36
ser_gey_love_roff:
обижаете лошадей
seryj_wolk 13 сентября 2018 | 21:13
Рфики лгут, как только откроют рот. Утомили уже своим ничегонезнанием. Машке-какашке из рашки-говняшки пора уже хоть что-нибудь знать.
nf5096004 13 сентября 2018 | 21:13
Ну кто бы сомневался! У нас все в порядке.
chernyij 13 сентября 2018 | 21:35
nf5096004: "в поряде". Так бы сказал Сам и его ближайшее окружение.
sasass 13 сентября 2018 | 21:21
Эти два шпиона явно знали , что их сдали и поэтому и выглядели , как мокрые курицы...
neyexo 13 сентября 2018 | 21:33
Никто не говорит, что этого не делали.
Просят предъявить доказательства.
Если нашли. Пока не нашли, все-таки не Каддафи работал, арабы сами знаете, не спецы.
eniro 13 сентября 2018 | 21:35
У Кремля есть хороший ход. Петров, "доведенный до отчаяния, тем, что его не оставляют в покое" и всячески третируют "англичане на заправке", кончает жизнь самоубийством( выбросился из окна). Переживая смерть "любимого" друга, Боширов приносит в полицию посмертную записку(на 5 листах, заверенную нотариусом) и, в присутствии всего отдела, после устного заявления на камеру( о проклятии мелкобритов) ,стреляет себе 2 раза в сердце и контрольный в голову. Мадам Симоньян рассылает "горячую хронику" куда успеет продать. Мир застыл в оцепинении. А в это время президент РФ... кино его выступления о Захарченко видели? Армия начинает выгонять всех граждан на работу в 3,14...смены.
greying_eagle 13 сентября 2018 | 21:37
Пусть Путин приготовится, в ФСБ/ГРУ (ранее КГБ) всегда работали хорошо информированные люди. Они скоро почувствуют, что империя шатается и им нечего ловить, особенно если они не в больших чинах, где участвуют в дележе грабежа. А Запад, со своей стороны, прищимит хвост русским шпиенам, которые распустились за последние годы. Так что пусть ФСБ заготавливает Новичок, им будет кого травить, если смогут, конечно.