США рассматривают возможность введения санкций против российской компании «Сухой»

На этот шаг Вашингтон может пойти из-за того, что самолеты ее производства, вероятно, используются при совершении химических атак в Сирии.

США анонсировали жесткие санкции против Москвы из-за применения нервно-паралитического вещества в британском Солсбери. Ограничения затронут энергетический, финансовый и оборонный секторы.