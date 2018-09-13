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21:01, 13 сентября 2018

США рассматривают возможность введения санкций против российской компании «Сухой»

На этот шаг Вашингтон может пойти из-за того, что самолеты ее производства, вероятно, используются при совершении химических атак в Сирии.

США анонсировали жесткие санкции против Москвы из-за применения нервно-паралитического вещества в британском Солсбери. Ограничения затронут энергетический, финансовый и оборонный секторы.

Комментарии

17

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seryj_wolk 13 сентября 2018 | 21:05

Американцы взялись за неадекватных всерьез и надолго. Скоро застонут рфики.

shicotus_live 13 сентября 2018 | 21:10

))))))))))))) ну. а как же.
если !Сухой" делает свои машины лучше. чем какие то сраные Локхил или Боинг, то надо немедленно ввести санкции.
Пусть лохи покупают дорогущее, но нелетающее гавно))

fueaqui 13 сентября 2018 | 21:16

shicotus_live: "Нелетающее" - это как раз про Сухого. Средний суточный налет у Аэрофлота их СуперДжета более, чем вдвое ниже налета аэрофлотовских же Боингов (менее 4ч вместо 8-9ч у последних). Но покупать Аэрофлот Сухой будет - куда денется "из-под палки", раз другие его в нужном количестве не берут. Спасти Аэрофлот и его пассажиров от этого самолета могут разве что подобные санкции - потому как в нем около 70% иностранных комплектующих.

nersesov 13 сентября 2018 | 21:22

fueaqui: причину низкого среднесуточного налета Сухого огласите?

fueaqui 13 сентября 2018 | 21:49

nersesov: Основная причина - простой вследствие технической неготовности самолета

kara 13 сентября 2018 | 21:23

fueaqui: так если не будет запроса, то вообще никаких самолетов не будет.
пока 4 часа,а там и до 8 доведут и тд.

serhio_25__ 13 сентября 2018 | 21:32

fueaqui: ""Но покупать Аэрофлот Сухой будет - куда денется "из-под палки","" - сколько в СШа Аэробусов?

fueaqui 13 сентября 2018 | 21:47

serhio_25__: Многие сотни. Для примера у крупнейшей авиакомпании США (и мира в целом) - American Airlines, более половины флота самолетов - Airbus семейства 320/321 и это при том, что у них есть местный производитель отличных самолетов - Boeing, чем РФ похвастаться не может.

serhio_25__ 13 сентября 2018 | 21:50

fueaqui: ""Многие сотни."" - вот и у нас "многая сотня Аэробусов" и Боингов и немного наших самолетов. Так зачем гнать, про то, что у нас заставляют летать на отечественных самолетах?

polsan 13 сентября 2018 | 21:20

shicotus_live: Зачем приходить на ЭХО чтобы врать?! ))

Тебе бы троллю надобно понять, что врать ведь тоже надобно красиво, а не вот так как ты тут тупо класть! ))) Где Вас набрали неучей?! ))

serhio_25__ 13 сентября 2018 | 21:10

seryj_wolk: ""Скоро застонут рфики. "" - когда? А разве в 2015г экономика России не была разорвана в клочья, а страна не оказалась в полной изоляции? Разве мы не едим все это время маринованных ежей и лебеду?

estamp 13 сентября 2018 | 21:25

serhio_25__: Да полноте вам... у человека по ограниченности ума других фантазий не осталось.

abuvgrobu 13 сентября 2018 | 21:06

Лучше бы наложили санкции на компанию, производящую бомбардировщики, бомбившие Хиросиму и Нагасаки.

snikkersnepper 13 сентября 2018 | 21:23

abuvgrobu:

Зачем так далеко? Какие самолеты утюжат несчастный Йемен, оставляя там десятки детских трупов? Прямо сейчас, прямо сегодня.

Хотя если почитать сегодняшнюю истерику ЭМ по поводу санкций (раза в полтора больше сообщений, чем даже про сусликов "из ГРУ"), то даже душевнобольная эховская плесень не пытается сделать вид, что эти санкции всерьез относятся к Скрипалям, бомбежкам Сирии или такому кровавому преступлению режЫма как СП-2 (кто-нить может русским языком сказать, почему он под санкциями?)

Все-таки талантах нынешней американской верхушке не откажешь: заставить ерепениться бесхребетных европейцев и заставить хоть слегка тормозить безмозглых хомячков - это, скажу вам, силища...

piter_ug 13 сентября 2018 | 21:10

Похоже сухой станет маленько мокрый.

zurrog_ 13 сентября 2018 | 21:11

А где же былое: "Дайте санкции. Больше санкций. Введите и против меня санкции. Не смешите мои искандеры"... Теперь слышно слабенькое: "Этонемыыыы"

glotov 13 сентября 2018 | 21:26

Адекватные предлоги давно закончились.

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