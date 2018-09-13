Работодателей могут наказать за отказ принять на работу людей предпенсионного возраста

Такой закон в первом чтении приняла Госдума.

Эта мера не станет серьезной проблемой для бизнеса, — такое мнение «Эху» высказал зампред комитета по экономической политике Виктор Климов.

Согласно законопроекту отказ принимать на работу людей предпенсионного возраста будет наказываться штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами.