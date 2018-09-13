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Эксклюзив Эха 21:00, 13 сентября 2018

Работодателей могут наказать за отказ принять на работу людей предпенсионного возраста

Такой закон в первом чтении приняла Госдума.

Эта мера не станет серьезной проблемой для бизнеса, — такое мнение «Эху» высказал зампред комитета по экономической политике Виктор Климов.

Согласно законопроекту отказ принимать на работу людей предпенсионного возраста будет наказываться штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами.

Комментарии

19

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ser_gey_love_roff 13 сентября 2018 | 21:06

Наконец-то проблема с трудоустройством божей в России решена, Путин держит слово - 25 млн рабочих мест, а вы гнали на гроссмейсьера.

abram_g 13 сентября 2018 | 21:07

какая ерунда, по этим основаниям никого никогда не увольняют и не отказывают, можно смело вводить хоть виселицу за такое, дурят опять несчастных людей

vadimp 13 сентября 2018 | 21:08

Это ж еще поискать "идиота" кто откажет с формулировкой "по возрасту".
Ваще ни кто не заморачивается подробностями - "вы нам не подходите" (иль там "мы с вами свяжемся") - и гуляй вася.

waytothesun 13 сентября 2018 | 21:36

vadimp: не всё так просто
У нас полно людей, которые захотят на этом заработать, не будем забывать про людей с чрезмерной завистью и просто обозленных. Трудности, приготовленные правительством для предпенсионеров не сделают людей лучше. Это значит, что куча людей после собеседования побежит писать доносы, будьте уверены.
ФНС и прочие шелупонь в пагонах будет рада любому поводу для обогащения, как личного, так и ведомственного. Они сейчас зверствуют на ровном месте, а что будет после, страшно подумать

nf5096004 13 сентября 2018 | 21:09

Будут увольнять предпредпенсионного возраста. И закон не нарушат и от предпенсионеров избавятся.

banyi4 13 сентября 2018 | 21:11

Товаррищи!!!! Думу надо упразднять! ХВАТИТ КОРМИТЬ ДЕБИЛОВ И ДАРМОЕДОВ! Оставить человек 10-15 (Жириновского обязательно) Ну кого ещё... Мизулину, Яровую, Поклонскую, Навального (туда включить), ну дальше сами придумайте. И ежедневное шоу по ТВ заседаний))))

dhtlbyf 13 сентября 2018 | 21:30

banyi4: идея хорошая. и голосовать не давать.чтобы разорвало от бессилия и злобы

balamuto 13 сентября 2018 | 21:35

banyi4: Ватан, ,ты забыл включить еще двоих комиков-педиков, которые сегодня стали гей героями солсберийского собора.
Без них дума не дума.Ты же собрал всех самых дебилоидов страны? Ну, вот.

polsan 13 сентября 2018 | 21:14

Эта мера не станет серьезной проблемой для бизнеса, — такое мнение «Эху» высказал зампред комитета по экономической политике Виктор Климов.

Ну, может и не станет проблемой, потому, что доказать, что претендента на работу не взяли из-за возраста будет сложно: ведь будут отказывать по другим причинам, к примеру якобы из-за недостаточной квалификации. Да и к тому ж, каждый такой случай будет рассматриваться в суде, если будет жалоба на работодателя. А вот заявлений как раз таких практически не будет.

vot_eto_da 13 сентября 2018 | 21:28

polsan: Климов прав. У любого работодателя всегда будет куча способов обойти эту дурь. Дурь по сути, если бы реально хотели защитить работников пред- и пенсионного возраста, то вместо "не пущать и карать" ввели бы льготы для работодателей.

rampa 13 сентября 2018 | 21:18

классно! Теперь любая уборщица предпенсионного возраста может устроиться на должность главного инженера. А если не примут, то можно сказать, что из-за возраста не приняли ))))

dvdd 13 сентября 2018 | 21:23

Молодцы! Переложили с больной головы на здоровую. Теперь не они педерасты, а те, кто откажется взять на работу старого человека. Прям в духе: если билеты не купят, отключим газ. Молодец Гайдай. А бизнесу не завидую. Мало им вечно меняющегося законодательства бухгалтерского, теперь странные старые люди могут их доить как хотят.

dhtlbyf 13 сентября 2018 | 21:27

жизнь в бреду каком-то.
законотворцы-вы рехнулись?

neyexo 13 сентября 2018 | 21:28

А если не справился - увольнять можно?
Допустим, запорол 10 заготовок из 10

ura_123 13 сентября 2018 | 21:28

А могут и не наказывать... Работадатель всегда найдёт способ уволить сотрудника предпенсионного возраста по другой статье так называемого трудового кодекса.

mppv 13 сентября 2018 | 21:40

ura_123:
Дак это - уволить ... А тут - за неприём на работу!
Вариант заработать?

neyexo 13 сентября 2018 | 21:30

Если понадобиться уволить - будут менять юрлицо.
Его и так иногда меняют. А в новое не возьмут,

w49 13 сентября 2018 | 21:33

Предпенсионный возраст надзирателя ~44 года.

nehoroshiy 13 сентября 2018 | 21:48

Судя по штампованию подобных законов, в будущем 90-е раем покажутся. Пока -что экономика держится благодаря чужим технологиям.

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