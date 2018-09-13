Полиция задержала рэпера Хаски и его друга за розыгрыш с «самоубийством». Музыкант обвязал вокруг туловища альпинистское снаряжение и свесился с балкона «Ритц Карлтон» в центре Москвы. Так он провисел около часа. Некоторые прохожие подумали, что исполнитель повесился. Очевидцы вызвали полицию. Сейчас Хаски дает показания.

По данным телеграм-канала «Мэш», это было акцией рэпера в преддверии выхода нового альбома.