Полиция задержала рэпера Хаски и его друга за розыгрыш с «самоубийством»
Полиция задержала рэпера Хаски и его друга за розыгрыш с «самоубийством». Музыкант обвязал вокруг туловища альпинистское снаряжение и свесился с балкона «Ритц Карлтон» в центре Москвы. Так он провисел около часа. Некоторые прохожие подумали, что исполнитель повесился. Очевидцы вызвали полицию. Сейчас Хаски дает показания.
По данным телеграм-канала «Мэш», это было акцией рэпера в преддверии выхода нового альбома.
Комментарии4
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nestor199 13 сентября 2018 | 20:39
Альбом рекламируют? А я подумал, что против Путина вешаются.
kara 13 сентября 2018 | 20:45
nestor199: снимали новый деморолик для ПФР
kkdv75 13 сентября 2018 | 20:48
Так убиваться из за хреностенького альбома
ser_gey_love_roff 13 сентября 2018 | 20:59
В российской кутузке он пожалеет, что не повесился по-настоящему, шутник х@ров.