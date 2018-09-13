Сотрудника правозащитного центра «Мемориал» оштрафовали на 10 тысяч рублей за пикет в поддержку Оюба Титиева
Сотрудника правозащитного центра «Мемориал» оштрафовали на 10 тысяч рублей за пикет в поддержку Оюба Титиева. Как пишет портал «ОВД-инфо», суд признал Олега Орлова виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Правозащитник проводил пикет на прошлой неделе в центре Москвы.
Главу грозненского отделения «Мемориала» Титиева задержали в начале года за то, что он якобы перевозил в своей машине наркотики. Сам он неоднократно говорил о том, что марихуану ему подбросили сами полицейские.
Комментарии2
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kara 13 сентября 2018 | 20:41
а что Мемориал за Дмитриева перестал вписываться?
tuman13 13 сентября 2018 | 21:08
kara: Старый срок закончился, а за новый еще не подогнали.