Сотрудника правозащитного центра «Мемориал» оштрафовали на 10 тысяч рублей за пикет в поддержку Оюба Титиева. Как пишет портал «ОВД-инфо», суд признал Олега Орлова виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Правозащитник проводил пикет на прошлой неделе в центре Москвы.

Главу грозненского отделения «Мемориала» Титиева задержали в начале года за то, что он якобы перевозил в своей машине наркотики. Сам он неоднократно говорил о том, что марихуану ему подбросили сами полицейские.