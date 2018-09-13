Защита обжаловала арест обвиняемых в избиении полицейских на воскресной акции в Москве
Как рассказал ТАСС адвокат Сергей Бадамшин, мера пресечения, которую выбрал суд, является суровой и чрезмерной. Он также сказал, что в ближайшее время экспертиза проверит законность действий сотрудников полиции при задержании.
По материалам дела обвиняемые Виктор Федосеев и Василий Костылев атаковали сотрудников полиции и Росгвардии. При этом один из фигурантов был избит резиновыми дубинками и получил черепно-мозговую травму. Он дачи показаний они отказались.
Комментарии1
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ramun 13 сентября 2018 | 20:43
В России постоянно очкастые ботаны,какие то готы и эмо полицейских бьют,маникюр им ломают безжалостно.БЕЗПРЕДЕЛ!!! КУДА СМОТРИТ МИЛИЦИЯ!!!