Защита обжаловала арест обвиняемых в избиении полицейских на воскресной акции в Москве

Как рассказал ТАСС адвокат Сергей Бадамшин, мера пресечения, которую выбрал суд, является суровой и чрезмерной. Он также сказал, что в ближайшее время экспертиза проверит законность действий сотрудников полиции при задержании.

По материалам дела обвиняемые Виктор Федосеев и Василий Костылев атаковали сотрудников полиции и Росгвардии. При этом один из фигурантов был избит резиновыми дубинками и получил черепно-мозговую травму. Он дачи показаний они отказались.