Участника панк-группы Pussy Riot, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова перевели в реанимацию НИИ им.Склифосовского. По словам врачей, тяжелое состояние может быть вызвано отравлением некими лекарственными препаратами. Об этом Би-би-си сказала мать Верзилова Елена.

О госпитализации стало известно вчера. Как рассказала девушка издателя Вероника Никульшина, Верзилов начал терять зрение, затем у него начались проблемы с речью, он потерял возможность двигаться. Его мать считает, что сам Верзилов отравиться лекарствами не мог.