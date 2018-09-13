Петра Верзилова перевели в реанимацию НИИ им.Склифосовского
Участника панк-группы Pussy Riot, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова перевели в реанимацию НИИ им.Склифосовского. По словам врачей, тяжелое состояние может быть вызвано отравлением некими лекарственными препаратами. Об этом Би-би-си сказала мать Верзилова Елена.
О госпитализации стало известно вчера. Как рассказала девушка издателя Вероника Никульшина, Верзилов начал терять зрение, затем у него начались проблемы с речью, он потерял возможность двигаться. Его мать считает, что сам Верзилов отравиться лекарствами не мог.
Комментарии14
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mosser 13 сентября 2018 | 20:42
Петров и баширов.
mamiluk 13 сентября 2018 | 20:42
Спец службы начали тестирование нового вида "новичка"?
protoukrop 13 сентября 2018 | 20:45
Ситуация в обществе напряженная. Верхушку обозленного общества власть решила сдерживать страхом.
nina51 13 сентября 2018 | 20:49
protoukrop: это что же за верхушка то )))))
kir_pich_101 13 сентября 2018 | 20:47
Ну будем надеяться, что в "склифе" не ударят в грязь лицом и парня вытащат.
Выздоравливай!
Жизнь длиннее, чем окурок!
tv_victim 13 сентября 2018 | 20:59
kir_pich_101: А надо? Если его не поместят в дурку, он опять примется за свои паскудства.....
tv_victim 13 сентября 2018 | 20:49
Терять речь,зрение, паралич.... Похоже на поедание неумело приготовленной рыбы фугу. Но лучше бы он до ЧМ прилег. Надеюсь, после выписки в дурдом направят. Надолго.
banyi4 13 сентября 2018 | 20:53
tv_victim: Сколько бабла на урода тратят, моих в том числе( Передоз он и есть передоз, или метанол. Зачем в склив , пошла бы и районная больница, ничего сложного.
frauava17 13 сентября 2018 | 21:15
banyi4: А уж сколько бабла, моего в том числе, тратится на таких уродов, как ты, Петровых, Бошировых и прочих...Ты ведь даже не знаешь ничего про доктора Склифосковского, сапог безграмотный, неуч, деревенщина!
abuvgrobu 13 сентября 2018 | 20:51
Pusseц Верзилову?)
iskander1970 13 сентября 2018 | 21:04
Наркотики в либеральных кругах не употребляют?Они же часто пересекаются с богемой,где часто говорят про кокс и прочую дрянь...
deathmorozz 13 сентября 2018 | 21:06
ха ха ха ..публика насторожилась.как и отравители))) по этой логике ...следующие отравление будет в России.
deathmorozz 13 сентября 2018 | 21:08
deathmorozz: эти политики типа мей или пороха ссут. но тут будет труп.наверное конечно и не дай этому случиться ...
zurrog_ 13 сентября 2018 | 21:13
Это уже почерк какой то... (