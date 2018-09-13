США готовы ввести санкции в отношении России в энергетической сфере
Об этом сегодня вечером в Москве по итогам встречи со своими российским коллегой Александром Новаком объявил американский министр энергетики Рик Перри.
Сегодня же вечером США анонсировали жесткие санкции в отношении России. Они коснутся, в том числе, финансового и оборонного секторов. В Госдепе утверждают, что Москва не позволила проверить свои запасы химоружия.
Комментарии18
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ramun 13 сентября 2018 | 20:38
Америка может себе позволить.
Россия не может себе такого позволить.
А,таки рыпается.А зря.
banyi4 13 сентября 2018 | 20:47
ramun: Стоящая раком (это я об одной незалежной стране) , летать не может) Поэтому и не рыпается )
gs1112 13 сентября 2018 | 20:50
Вот молодцы все таки россияне - утилизацию своего химоружия Россия производит на территории вероятного противника. Мир должен смирится и подождать, так как попытка провести утилизацию химоружия на российских свалках чуть к бунтам не привела. А русский бунт он такой, всем достанется.
novyrusich 13 сентября 2018 | 20:54
banyi4: Зря ты так о России. Может она и поставлена раком, но ведь она пытается с колен подняться. Не дают суки, но она же не виновата и пытается, то есть рыпается.
А тут ты каркаешь.
nestor199 13 сентября 2018 | 20:47
ramun: Россия может себе позволить послать США за кукуй.
ramun 13 сентября 2018 | 20:51
nestor199: Каждая шавка на США может гавкать.И что?
tvitov66 13 сентября 2018 | 20:56
ramun: это потому что там настоящих мужиков нет, которые могли бы сделать из каждой шавки хорошую сочную отбивную - геи одни
banyi4 13 сентября 2018 | 20:57
ramun:На США гавкать бесперспективно , серьёзное рычание только ) Они же не тупоголовые хохлатые, понимают, чем всё закончится)
novyrusich 13 сентября 2018 | 20:57
nestor199: Послать может, но отправится туда сама, такая вот беда.
Потому как США давят Россию уже так, что дерьмо полезло из всех щелей.
И уже бодрые выкрики "больше санкций" сменились жалобным воем "да сколько же можно"
kir_pich_101 13 сентября 2018 | 20:44
И подешевеет в Расее газ и нефть, и цены на свет и бензин упадут!
И жить станет легче и вздохнем мы!
И восхвалим мы вошьдя своего!
... а разве нет ...???
banyi4 13 сентября 2018 | 20:45
Думал пойти прямо сейчас застрелиться ( Но решил дождаться последнего сезона Игры Престолов и выборов порося ))))
sasass 13 сентября 2018 | 20:46
Кремль уже молчит- ничего сказать уже не может...
tvitov66 13 сентября 2018 | 20:58
sasass: ждут введения полезнейших санкции в энергетической сфере
ser_gey_love_roff 13 сентября 2018 | 20:49
Этот наивный Перри просто не подозревает, какие у РФ запасы валежника.
banyi4 13 сентября 2018 | 20:59
ser_gey_love_roff: И ежей )))
ser_gey_love_roff 13 сентября 2018 | 21:19
banyi4: Ну, если ты имеешь ввиду дикообразов, то да.
askol2016 13 сентября 2018 | 21:00
Этот убогий гаденыш гробит нашу страну своим упрямым противостоянием со всем миром. Ну не будет он императором! Никогда! А вот нам уготована участь жить в усиливающейся бедности и бесправии
polikarpich 13 сентября 2018 | 21:27
askol2016: Эт нормально! Россия без санкций, как без пряников.
:-)
Не вечно же он будет, всё-таки, всех "побеждать" и "переигрывать". Настанет и его позорный конец.