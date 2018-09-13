США готовы ввести санкции в отношении России в энергетической сфере

Об этом сегодня вечером в Москве по итогам встречи со своими российским коллегой Александром Новаком объявил американский министр энергетики Рик Перри.

Сегодня же вечером США анонсировали жесткие санкции в отношении России. Они коснутся, в том числе, финансового и оборонного секторов. В Госдепе утверждают, что Москва не позволила проверить свои запасы химоружия.