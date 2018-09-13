Работодателей могут наказать за отказ принимать на работу людей предпенсионного возраста

Такой закон в первом чтении приняла Госдума. Согласно проекту, подобное нарушение будет наказываться штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами.

Наказание также предусмотрено за необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста – то есть за пять лет до назначения пенсии по старости. Документ в нижнюю палату парламента внес президент. Его поддержали все фракции кроме КПРФ.

Критики поправок считают, что работодатели смогут обойти этот закон просто увольняя людей до наступления предпенсионного возраста.