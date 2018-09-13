Работодателей могут наказать за отказ принимать на работу людей предпенсионного возраста
Такой закон в первом чтении приняла Госдума. Согласно проекту, подобное нарушение будет наказываться штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами.
Наказание также предусмотрено за необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста – то есть за пять лет до назначения пенсии по старости. Документ в нижнюю палату парламента внес президент. Его поддержали все фракции кроме КПРФ.
Критики поправок считают, что работодатели смогут обойти этот закон просто увольняя людей до наступления предпенсионного возраста.
Комментарии5
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mosser 13 сентября 2018 | 20:07
У 20-30 летних нет работы, нет будущего, а мы все сидим и ждем. 37 год у нас. Доигрались
ser_gey_love_roff 13 сентября 2018 | 20:11
mosser: Допонтовались, нефуй было крымшаш кричать, кастрюля, квк головной убор, оберегает от дебилизма.
vsevolodsamara 13 сентября 2018 | 20:13
Ну значит обоснуют и уволят. Какое счастье, что я больше не живу и не плачу налоги в этой стране, чтобидиоты всякие в думе на мои налоги принимали идиотские законы.
akademik_ugarov_56 13 сентября 2018 | 20:19
Это справедливо.
Работодателей которые будут увольнять сотрудников после наступления пенсионного возраста, необходимо строго наказывать, вплоть до посадок.
Если мужчину уволят после 60 лет - это преступление!
pionerka Зинаида Сацкая 13 сентября 2018 | 20:18
Сделать из предпенсионного возраста конкурентное преимущество? Уголовным наказанием, конечно, проще грозить, чем развивать экономику и создавать рабочие места, которых хватило бы и молодым и немолодым. У нас на всех каналах костерят госпожу Меркель, а при ней в Германии сейчас миллион вакансий.