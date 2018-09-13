Российский художник Петр Павленский выпущен из французской тюрьмы под подписку о невыезде. Он был арестован за поджог здания банка в центре Парижа. Россиянину запрещено покидать территорию страны до суда по его делу.

Павленский вместе с семьей уехал из России после попыток возбудить против него уголовное дело об избиении актера Театра.doc. В мае прошлого года он получил политическое убежище во Франции.

Художник известен своими громкими акциями и до поджога. Ранее в поддержку участниц группы Pussy Riot он зашивал себе рот ниткой, а в знак протеста против репрессивной политики властей Павленского замотали в кокон из колючей проволоки и положили к входу в здание питерского заксобрания.