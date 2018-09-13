Петр Павленский выпущен из французской тюрьмы под подписку о невыезде
Российский художник Петр Павленский выпущен из французской тюрьмы под подписку о невыезде. Он был арестован за поджог здания банка в центре Парижа. Россиянину запрещено покидать территорию страны до суда по его делу.
Павленский вместе с семьей уехал из России после попыток возбудить против него уголовное дело об избиении актера Театра.doc. В мае прошлого года он получил политическое убежище во Франции.
Художник известен своими громкими акциями и до поджога. Ранее в поддержку участниц группы Pussy Riot он зашивал себе рот ниткой, а в знак протеста против репрессивной политики властей Павленского замотали в кокон из колючей проволоки и положили к входу в здание питерского заксобрания.
Комментарии6
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parasuk_ 13 сентября 2018 | 20:06
А ведь ни одна либеральная шлюха не вспомнила о павленском пока он сидел во французских застенках. Вечный позор альбац, алексеевой и ковалевой
neyexo 13 сентября 2018 | 20:21
parasuk_:
Почему, Киселев вспоминал в воскресных вестях. Говорил, французы гнобят россиянина Павленского
stebinmaku 13 сентября 2018 | 20:06
"В мае прошлого года он получил политическое убежище во Франции."
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Теперь попросит политического убежища в России?
abuvgrobu 13 сентября 2018 | 20:10
За мошонку в России он сколько отмотал? - 15 суток, за дверь во Франции - 12 месяцев... дурак... за год в России он мог 24 раза прибить яйца к мостовой!!))))
xoxlodupa 13 сентября 2018 | 20:16
Он был арестован за поджог здания банка в центре Парижа....
Как в Москве , так это художественная акция ,как в париже , это поджог !?
Эхо ублюдков еще и террориста сенцова называет- режиссером ,а сисяна халяльного -политиком ! Ну не твари они после этого ?
ser_gey_love_roff 13 сентября 2018 | 20:21
Необходимо сделать так, чтобы он не смог вернуться в Россию, этот веселый парень всю брусщатку перед мавзолеем превратит в щебенку.