США готовят новый жесткий пакет санкций против России
США готовы ввести санкции в отношении России в энергетической сфере. Об этом сегодня вечером в Москве по итогам встречи со своими российским коллегой Александром Новаком объявил американский министр энергетики Рик Перри.
Сегодня же вечером США анонсировали жесткие санкции в отношении России. Они коснутся, в том числе, финансового и оборонного секторов. В Госдепе утверждают, что Москва не позволила проверить свои запасы химоружия.
Комментарии16
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sensei54 13 сентября 2018 | 20:05
Россия не позволила проверить свои запасы химоружия и не дала гарантий того, что больше не будет применять нервно-паралитические вещества.
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Вот это уже конкретно. Есть о чём задуматься бравым «повторителям».
Повторят, да. Только по вашей заднице, геррои…
banyi4 13 сентября 2018 | 20:12
sensei54: А пиндосы дадут гарантии, что больше не будут создавать террористические организации типа Аль Каиды?( запр. на территории РФ)
tvitov66 13 сентября 2018 | 20:15
banyi4: "Пиндосы" вам дадут новый жесткий пакет + полезные санкций - "Чего ж тебе ещё надо, собака?"(с)
rpmcmurphy 13 сентября 2018 | 20:18
США готовы ввести санкции в отношении России в энергетической сфере...
Хотят навязать европейцам свой сжиженный газ, вместо российского трубопровода "Северный поток 2".
art_ 13 сентября 2018 | 20:16
banyi4: заметьте, за сирию санкций нет. только по украине и скрипалям. поэтому не нужно примешивать сюда аль-каиду.
banyi4 13 сентября 2018 | 20:20
art_: РФ не применяла химоружие (нигде не доказано), а Аль каида (запр. в РФ), по заявление многих официальных лиц мз США, была ими и создана. Пусть пообещают, что больше не будут)
akademik_ugarov_56 13 сентября 2018 | 20:15
А между тем, по всей стране на выборах победили кандидаты от Владимира Путина. Что доказывает высокий рейтинг Президента, несмотря на санкции и вынужденные меры в пенсионной сфере, вызванные давлением запада.
alexsokoll 13 сентября 2018 | 20:21
Жополиз, повторим, не переживай
lager23 13 сентября 2018 | 20:06
Санкции это хорошо, так сказал нацлидер!
tvitov66 13 сентября 2018 | 20:17
lager23: а новый жесткий пакет? Это вам не какой-то там квёлый пакет Яровой, это новый жесткий и полезный!
banyi4 13 сентября 2018 | 20:09
Пиндосы По Северному потоку - молодцы! Всё правильно делают! Гнут за свою выгоду. Ничего личного, просто бизнес) А хохлы думают, что это ради них стараются )))
gonduras_on_colima 13 сентября 2018 | 20:20
banyi4: За время Украины с Путирашкой амеры за счёт госбюджета поставили Украине вооружений и снаряжений более чем на миллиард долларов.
Бизнес, правда же, портянка гунявая?
А СП-2 таки уделают, и самому Грязьпрому осталось коптить небо эдак 4-5 лет, вряд ли больше.
Кремляди могут сократить эти сроки, увеличив объёмы воровст... сорри, инвестиционных проектов.
davi__koloradov 13 сентября 2018 | 20:13
ГРУшники- геи не помогли с их самоотверженным каминг-аутом. Больше животворящих санкций.
vblack 13 сентября 2018 | 20:15
Это ж сколько пользы экономике привалит!
zollendorf 13 сентября 2018 | 20:15
Отлично!
Если мы что-то случайно позабудем по санкциям или упустим, ваши главари с лихвой восполнят их посредством контрсанкций и импортозамещения, так что,.. берегите главпетуха с его шайкой!
tks 13 сентября 2018 | 20:19
Так вроде же Фюрер под красивую телекартинку уничтожил последний химснаряд??