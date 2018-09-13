Комитет Госдумы по безопасности не поддержал законопроект об отмене уголовного наказания за репосты

Глава комитета Василий Пискарев считает, что документ юридически неверно сформулирован и проблемы ответственности за репосты не решает. Для этого, по его словам, надо вносить отдельный законопроект.

Инициаторы поправки внесли ее в Госдуму в июне. Она предлагает исключить из Уголовного кодекса ответственность за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть или вражду, а также унижающих человеческое достоинство. Верховный суд призвал доработать документ.