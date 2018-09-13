Комитет Госдумы по безопасности не поддержал законопроект об отмене уголовного наказания за репосты
Глава комитета Василий Пискарев считает, что документ юридически неверно сформулирован и проблемы ответственности за репосты не решает. Для этого, по его словам, надо вносить отдельный законопроект.
Инициаторы поправки внесли ее в Госдуму в июне. Она предлагает исключить из Уголовного кодекса ответственность за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть или вражду, а также унижающих человеческое достоинство. Верховный суд призвал доработать документ.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nina51 13 сентября 2018 | 19:51
kochar: не огорчайся, это жизнь сынок
danko1 13 сентября 2018 | 19:51
282 ст. вообще нужно отменять.
Она целенаправленно используется против неугодных власти, трактуется как выгодно власти и суду, нарушает Конституцию.
На ЦТ экстремизм безнаказанно процветает.
А для реальных экстремистов, фашистов вполне достаточно и существующих статей.
rampa 13 сентября 2018 | 19:54
дело не в законе о наказании за пропаганду ненависти или вражды, а в том, что он трактуется очень не одназначно и применяется очень выборочно
ed10075 13 сентября 2018 | 19:55
"Жалкие и ничтожные личности", - как назвал бы их гениальный Михаил Самюэлевич Паниковский, - святой человек на фоне думских упырей.
sasass 13 сентября 2018 | 20:04
Депутаты плевать хотели на президентские замечания ...