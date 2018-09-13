Z Архив новостей новости
5 34 6 3952
19:31, 13 сентября 2018

Лондон примет все меры для задержания россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей

Лондон примет все меры для задержания россиян, подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом РИА «Новостям» сказали в офисе британского премьера Терезы Мэй в ответ на просьбу прокомментировать сегодняшнее интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они появились в эфире телеканала RT, где рассказали, что посещали Соединенное Королевство с туристической целью и не являются сотрудниками российской военной разведки.

Ранее британская полиция опубликовала фотографии подозреваемых и данные об их перемещениях в день отравления.

Комментарии

34

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

permsky_valenok 13 сентября 2018 | 19:36

Я стесняюсь спросить, какие меры?

kryimzdick 13 сентября 2018 | 19:37

permsky_valenok: и Симоняншу надо повязать, за укрывательство Петрова и Дебоширова.

mymymy 13 сентября 2018 | 19:39

kryimzdick: Усе, не видать пацанам британских виз теперь как своих ушей... несмотря на заявы Терезы Мей.

kryimzdick 13 сентября 2018 | 19:41

mymymy: Они уже посмотрели все, что хотели. Соль-Берецкий собор. Два раза.

mymymy 13 сентября 2018 | 19:45

kryimzdick: Да сольберецкий собор можно и три раза посмотреть.
Это же не какая-нибудь деревня Куяба со свинками на майдане.

echomazy___etnopomoyka 13 сентября 2018 | 20:00

Походу, скоро в Россию отправят Джеймза Бонта, чтобы он выкрал Петрова с Бошировым.

permsky_valenok 13 сентября 2018 | 19:43

kryimzdick: hodak47: Если и повязывать ее, так только за халтуру. Не, надо было работать чище.

kryimzdick 13 сентября 2018 | 19:45

permsky_valenok: Разучилась, расслабилась, обрюзгла. Потеряла хватку меньшинства из краснодарской подворотни.

gonduras_on_colima 13 сентября 2018 | 19:56

permsky_valenok: // Я стесняюсь спросить, какие меры? //
В каждой стране, члене Интерпола, их будут ждать с распростёртыми наручниками, то означает их пожизненное сидение в родной говени.
При вводе в действие очередных смешных санкций кремлядям будет говориться: выдадите этих, будут поблажки.
На Путирашку по этому поводу будет осуществляться мощное политическое и дипломатическое давление.
Наконец, эти два голубка наверняка переживут эту власть, и нет никаких гарантий, что следующая их не выдаст.
ЗЫ. Пока что огласили только исполнителей, и то, похоже, что не всех, а ещё есть организаторы преступления и заказчики.

(комментарий скрыт)

hodak47 13 сентября 2018 | 19:37

permsky_valenok: Они знают какие...

nina51 13 сентября 2018 | 19:47

hodak47: ой, страшно даже подумать, неужто это . .

stebinmaku 13 сентября 2018 | 19:50

Спрячь за высоким забором Петрова - выкрадем вместе с забором..

kottigr1 13 сентября 2018 | 19:46

permsky_valenok: Я стесняюсь спросить, какие меры?
--------------------------------------------------------------------------
Подозреваемые теперь могут в любой момент вдруг внезапно перейти английскую границу и добровольно сдаться английским властям.. Представляете ?

nestor199 13 сентября 2018 | 19:53

kottigr1: Да пусть переходят. Кто против?

andre_klimov 13 сентября 2018 | 20:11

permsky_valenok:
http://www.un.org/ru/counterterrorism/

seryj_wolk 13 сентября 2018 | 19:39

Недовольство Петрова с Бошировым я понимаю. Дверь для путешествий на Запад и даже в большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки закрыта. И уверенности в том, что они долго проживут тоже нет. Тут загрустишь.

nestor199 13 сентября 2018 | 20:20

seryj_wolk: Да дело не в путешествиях. У ребят их мелкий бизнес рухнул.

andre_klimov 13 сентября 2018 | 19:41

До "внезапного" нахождения этих кадров Симонян и Ко еще была возможность отнекиваться - "не знаем, не видели, не находим". Сейчас - Россия сама подтвердила физическое существование этих подозреваемых и вопрос уже стоит о действиях самой России. Но ведь это было понятно сразу - не надо быть для этого семи пядей во лбу....

mymymy 13 сентября 2018 | 19:47

andre_klimov: Да мы давно уже поняли, что основная вина России - это существование около 150 миллионов жителей. Невыносимо для ваших хозяев.

parasuk_ 13 сентября 2018 | 19:51

andre_klimov: Так вроде никто и не отрицал их существование. По версии англичан они въехали по подложным документам, сейчас выясняется, что документы настоящие были и петров с башировым действительно петров с башировым. Похоже, английская болонка глупо обгадилась и ее сегодня ткнули мордой в ее лужу.

midnightblues 13 сентября 2018 | 19:44

У этих двух рожи отчетливо показывают отсутствие интеллекта
так что выловят
да и маргоше недолго с клоуном-супругом

kryimzdick 13 сентября 2018 | 19:47

midnightblues:
Любовь к портупее на лицо у обоих, а врут, что спят вместе,

dmitry35 13 сентября 2018 | 20:05

midnightblues: Вот именно. Вас же с вашей интеллектуальной рожей до сих пор вот не могут выловить.

str12345 13 сентября 2018 | 20:06

midnightblues: ну раз интеллекта нет, то точно к ГРУ отношения не имеют. Шота подсказывает, что с IQ ниже 120 на офицерские должности туда не берут :) Ну это просто необходимый уровень для получения высшего образования без натяжек ;)
Ну даже если хотя бы IQ 110, это уже значит, что у них мозгов больше, чем у остальных трех четвертей населения.

midnightblues 13 сентября 2018 | 20:21

str12345: dmitry35: Я прекрасно знаю гру
тк возглавлял структуру РИСИ одно время
Потом послал леню и его дуру гузенкову нахр и ушел
так к слову
интеллекта там нет

unprejudiced 13 сентября 2018 | 19:45

При этом ни разу англосаксы за правовой помощью к России не обращались, что еще раз подтверждает всю лживость их обвинений.

lager23 13 сентября 2018 | 20:04

unprejudiced: кто же обращается за "правовой помощью" к заказчику преступления?

(комментарий скрыт)

edyunia 13 сентября 2018 | 19:55

tiridas: \\президент железобетонно уверен в своей правоте\\
Он постоянно прав, как в случае ихтамнетов и военторгов.

(комментарий скрыт)

lager23 13 сентября 2018 | 19:55

Внимание!
Страна кишит агентами MI 5, у Шувалова (как резидента в Москве) в Лондоне огромная квартира с окнами на Гайд Парк.... он и попытается выкрасть горе-офицеров МО, или Усманов, а может быть Мамут?

nina51 13 сентября 2018 | 20:00

lager23: не, Батут и Капут

str12345 13 сентября 2018 | 20:08

lager23: и что? думаете именно им поручат операцию по выкрадыванию этих людей? Чтобы запалить таких ценных агентов? :)

abuvgrobu 13 сентября 2018 | 20:06

Вот как-то со "свидетельствами" совсем туго... Я понимаю, что чего-то могу не знать и что-то могут не рассказывать, но я не видел фото этих двоих у двери Скрипалей... А "обнаружение следов Новичка" в гостинничном номере, вообще в голове не укладывается... Такое ощущение, что писалось под одно лекало с обвинением в покушении на Литвиненко... Только Новичок - не радиоактивный элемент, следы, преимущественно трупами оставляет... ;-)

sasass 13 сентября 2018 | 20:07

Как интересно хотят задержать , если они больше уже никого травить не могут.....

mosser 13 сентября 2018 | 20:14

А они уже депутаты госдуры?

Самое обсуждаемое

Новости

Главред Russia Today Маргарита Симоньян анонсировала выход в эфир интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым Лондон обвиняет их в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери…

5 116 6 10217
Блоги

Сергей Аксенов: Цензурных ответов на «предложение» Порошенко у меня нет И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области…

5 291 6 46011 06.09
Kкрым, экология, аварии, украина, порошенко, дети, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 239 6 23849 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 153 6 15971 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 188 6 19881 11.09
Kвласть, фото, события
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 158 6 16779 09:59
Kармия, путин, события
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 132 6 14714 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 108 6 12689 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

+ Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Российский президент оценил мастерство китайского коллеги…

5 65 6 7999 11.09
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…

5 73 6 8970 07.09
Kобщество, расследования, события
Новости

Александр Петров и Руслан Боширов утверждают, что посещали Солсбери в качестве туристов и не являются агентами ГРУ Россияне отмечают, что провели в этом британском городе не более часа, возможно, были рядом с домом Сергея Скрипаля, но они не знали, кто это…

5 72 6 9009
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1526 6 193915 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Новости

Александр Петров и Руслан Боширов утверждают, что посещали Солсбери в качестве туристов и не являются агентами ГРУ Об этом они заявили в интервью телеканалу RT…

5 77 6 9846
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 82 6 11161 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Новости

Захарова: У Лондона не было никаких оснований называть лживым сегодняшнее интервью Петрова и Боширова Боширов и Петров в интервью телеканалу RT сказали, что посетили Великобританию с туристическими целями…

5 63 6 8804
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 257 6 36237 08.09
Kправославие, рпц, события

Популярное за неделю

Новости

Главред RT Маргарита Симоньян утверждает, что Петров и Боширов нашли ее сами, позвонив на мобильный телефон Она отметила, что Петров и Боширов отказались давать интервью кому-нибудь другому///

5 121 6 41471
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

То есть профессионализм этой операции был таков (я уже помолчу про гостиницу за 48 фунтов), что они попросту не знали, что Юлия Скрипаль приехала к своему отцу…

5 220 6 173283 08.09
#слушать 48:38 8читать $скачать 11.1 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 66 6 17167 12.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 286 6 417546 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1526 6 193915 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7253285
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3655620

Сегодня в эфире