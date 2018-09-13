Лондон примет все меры для задержания россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
Лондон примет все меры для задержания россиян, подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом РИА «Новостям» сказали в офисе британского премьера Терезы Мэй в ответ на просьбу прокомментировать сегодняшнее интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они появились в эфире телеканала RT, где рассказали, что посещали Соединенное Королевство с туристической целью и не являются сотрудниками российской военной разведки.
Ранее британская полиция опубликовала фотографии подозреваемых и данные об их перемещениях в день отравления.
Комментарии34
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permsky_valenok 13 сентября 2018 | 19:36
Я стесняюсь спросить, какие меры?
kryimzdick 13 сентября 2018 | 19:37
permsky_valenok: и Симоняншу надо повязать, за укрывательство Петрова и Дебоширова.
mymymy 13 сентября 2018 | 19:39
kryimzdick: Усе, не видать пацанам британских виз теперь как своих ушей... несмотря на заявы Терезы Мей.
kryimzdick 13 сентября 2018 | 19:41
mymymy: Они уже посмотрели все, что хотели. Соль-Берецкий собор. Два раза.
mymymy 13 сентября 2018 | 19:45
kryimzdick: Да сольберецкий собор можно и три раза посмотреть.
Это же не какая-нибудь деревня Куяба со свинками на майдане.
echomazy___etnopomoyka 13 сентября 2018 | 20:00
Походу, скоро в Россию отправят Джеймза Бонта, чтобы он выкрал Петрова с Бошировым.
permsky_valenok 13 сентября 2018 | 19:43
kryimzdick: hodak47: Если и повязывать ее, так только за халтуру. Не, надо было работать чище.
kryimzdick 13 сентября 2018 | 19:45
permsky_valenok: Разучилась, расслабилась, обрюзгла. Потеряла хватку меньшинства из краснодарской подворотни.
gonduras_on_colima 13 сентября 2018 | 19:56
permsky_valenok: // Я стесняюсь спросить, какие меры? //
В каждой стране, члене Интерпола, их будут ждать с распростёртыми наручниками, то означает их пожизненное сидение в родной говени.
При вводе в действие очередных смешных санкций кремлядям будет говориться: выдадите этих, будут поблажки.
На Путирашку по этому поводу будет осуществляться мощное политическое и дипломатическое давление.
Наконец, эти два голубка наверняка переживут эту власть, и нет никаких гарантий, что следующая их не выдаст.
ЗЫ. Пока что огласили только исполнителей, и то, похоже, что не всех, а ещё есть организаторы преступления и заказчики.
hodak47 13 сентября 2018 | 19:37
permsky_valenok: Они знают какие...
nina51 13 сентября 2018 | 19:47
hodak47: ой, страшно даже подумать, неужто это . .
stebinmaku 13 сентября 2018 | 19:50
Спрячь за высоким забором Петрова - выкрадем вместе с забором..
kottigr1 13 сентября 2018 | 19:46
permsky_valenok: Я стесняюсь спросить, какие меры?
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Подозреваемые теперь могут в любой момент вдруг внезапно перейти английскую границу и добровольно сдаться английским властям.. Представляете ?
nestor199 13 сентября 2018 | 19:53
kottigr1: Да пусть переходят. Кто против?
andre_klimov 13 сентября 2018 | 20:11
permsky_valenok:
http://www.un.org/ru/counterterrorism/
seryj_wolk 13 сентября 2018 | 19:39
Недовольство Петрова с Бошировым я понимаю. Дверь для путешествий на Запад и даже в большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки закрыта. И уверенности в том, что они долго проживут тоже нет. Тут загрустишь.
nestor199 13 сентября 2018 | 20:20
seryj_wolk: Да дело не в путешествиях. У ребят их мелкий бизнес рухнул.
andre_klimov 13 сентября 2018 | 19:41
До "внезапного" нахождения этих кадров Симонян и Ко еще была возможность отнекиваться - "не знаем, не видели, не находим". Сейчас - Россия сама подтвердила физическое существование этих подозреваемых и вопрос уже стоит о действиях самой России. Но ведь это было понятно сразу - не надо быть для этого семи пядей во лбу....
mymymy 13 сентября 2018 | 19:47
andre_klimov: Да мы давно уже поняли, что основная вина России - это существование около 150 миллионов жителей. Невыносимо для ваших хозяев.
parasuk_ 13 сентября 2018 | 19:51
andre_klimov: Так вроде никто и не отрицал их существование. По версии англичан они въехали по подложным документам, сейчас выясняется, что документы настоящие были и петров с башировым действительно петров с башировым. Похоже, английская болонка глупо обгадилась и ее сегодня ткнули мордой в ее лужу.
midnightblues 13 сентября 2018 | 19:44
У этих двух рожи отчетливо показывают отсутствие интеллекта
так что выловят
да и маргоше недолго с клоуном-супругом
kryimzdick 13 сентября 2018 | 19:47
midnightblues:
Любовь к портупее на лицо у обоих, а врут, что спят вместе,
dmitry35 13 сентября 2018 | 20:05
midnightblues: Вот именно. Вас же с вашей интеллектуальной рожей до сих пор вот не могут выловить.
str12345 13 сентября 2018 | 20:06
midnightblues: ну раз интеллекта нет, то точно к ГРУ отношения не имеют. Шота подсказывает, что с IQ ниже 120 на офицерские должности туда не берут :) Ну это просто необходимый уровень для получения высшего образования без натяжек ;)
Ну даже если хотя бы IQ 110, это уже значит, что у них мозгов больше, чем у остальных трех четвертей населения.
midnightblues 13 сентября 2018 | 20:21
str12345: dmitry35: Я прекрасно знаю гру
тк возглавлял структуру РИСИ одно время
Потом послал леню и его дуру гузенкову нахр и ушел
так к слову
интеллекта там нет
unprejudiced 13 сентября 2018 | 19:45
При этом ни разу англосаксы за правовой помощью к России не обращались, что еще раз подтверждает всю лживость их обвинений.
lager23 13 сентября 2018 | 20:04
unprejudiced: кто же обращается за "правовой помощью" к заказчику преступления?
edyunia 13 сентября 2018 | 19:55
tiridas: \\президент железобетонно уверен в своей правоте\\
Он постоянно прав, как в случае ихтамнетов и военторгов.
lager23 13 сентября 2018 | 19:55
Внимание!
Страна кишит агентами MI 5, у Шувалова (как резидента в Москве) в Лондоне огромная квартира с окнами на Гайд Парк.... он и попытается выкрасть горе-офицеров МО, или Усманов, а может быть Мамут?
nina51 13 сентября 2018 | 20:00
lager23: не, Батут и Капут
str12345 13 сентября 2018 | 20:08
lager23: и что? думаете именно им поручат операцию по выкрадыванию этих людей? Чтобы запалить таких ценных агентов? :)
abuvgrobu 13 сентября 2018 | 20:06
Вот как-то со "свидетельствами" совсем туго... Я понимаю, что чего-то могу не знать и что-то могут не рассказывать, но я не видел фото этих двоих у двери Скрипалей... А "обнаружение следов Новичка" в гостинничном номере, вообще в голове не укладывается... Такое ощущение, что писалось под одно лекало с обвинением в покушении на Литвиненко... Только Новичок - не радиоактивный элемент, следы, преимущественно трупами оставляет... ;-)
sasass 13 сентября 2018 | 20:07
Как интересно хотят задержать , если они больше уже никого травить не могут.....
mosser 13 сентября 2018 | 20:14
А они уже депутаты госдуры?