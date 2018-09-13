Лондон примет все меры для задержания россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей

Лондон примет все меры для задержания россиян, подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом РИА «Новостям» сказали в офисе британского премьера Терезы Мэй в ответ на просьбу прокомментировать сегодняшнее интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они появились в эфире телеканала RT, где рассказали, что посещали Соединенное Королевство с туристической целью и не являются сотрудниками российской военной разведки.

Ранее британская полиция опубликовала фотографии подозреваемых и данные об их перемещениях в день отравления.