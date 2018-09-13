Вашингтон готовит жесткие санкции в отношении Москвы

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских официальных лиц, новый пакет ограничений коснется банковской отрасли, сферы реализации Россией оборонной продукции и вопросов оказания Вашингтоном финансовой помощи. Кроме того, по словам министра энергетики США, санкции затронут проект «Северный поток»-2 и в целом энергетический сектор.

Госдеп утверждает, что Россия не позволила проверить свои запасы химоружия и не дала гарантий того, что больше не будет применять нервно-паралитические вещества.