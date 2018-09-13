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19:30, 13 сентября 2018

Вашингтон готовит жесткие санкции в отношении Москвы

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских официальных лиц, новый пакет ограничений коснется банковской отрасли, сферы реализации Россией оборонной продукции и вопросов оказания Вашингтоном финансовой помощи. Кроме того, по словам министра энергетики США, санкции затронут проект «Северный поток»-2 и в целом энергетический сектор.

Госдеп утверждает, что Россия не позволила проверить свои запасы химоружия и не дала гарантий того, что больше не будет применять нервно-паралитические вещества.

Комментарии

14

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novyrusich 13 сентября 2018 | 19:38

Северный поток-2 давно пора забыть, про торговлю оружием тоже.
мало кто захочет ссориться с США и ставить себя под удар.
Ни одна фирма на это не пойдет.
При необходимости выбирать между Россией и США выбор однозначен.

Все прекрасно понимают, что США просто раздавят экономически любую самую крупную фирму.Рисковать никто не будет.

bigmaikl 13 сентября 2018 | 19:52

novyrusich: Не забывай следующее.
Не так важен общий объем в мировой экономике,
Важно, сколько денег и усилий прикладывается в данный момент и в данном месте.
Так. гораздо меньшими силами Александр победил Дария.
Такова была тактика Наполеона.

ser_gey_love_roff 13 сентября 2018 | 20:02

bigmaikl: Кстати, Наполеона в какую палату перевели?

nestor199 13 сентября 2018 | 20:07

bigmaikl: Ваш оппонент говорит несколько о другом - любовь придумали русские, чтобы денег не платить.
А в остальном Вы правы: фронт рвут не на всей его протяженности.

xoxlodupa 13 сентября 2018 | 19:39

Абсолютно похер !)

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vreyhardn 13 сентября 2018 | 19:46

Пирожок готовят знатный! Если заставят есть, то всё население давиться будет.

lager23 13 сентября 2018 | 19:49

Володя, почему с твоим внешнеполитическим курсом страну не устраивает планета, а внутриполитический не устраивает собственный народ, что это за убогость или это норма для царя-бедоносца?

unprejudiced 13 сентября 2018 | 19:54

Украина не выполнила 15 обязательств перед Международным валютным фондом. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 13 сентября.

«Вся наша история сотрудничества с МВФ является историей невыполненных обещаний. На сегодня существует примерно пятнадцять таких невыполненных обязательств, которые называют „маяками“, и миссия МВФ выносит на повестку дня те из них, которые считает важными на существующем этапе для достижения макрофинансовой стабильности», — заявил он.

По словам Ревы, вопрос урегулирования цены на газ обсуждается с 2008 года.

«Если говорить о цене на газ, то этот „маяк“ тянется с 2008 года, именно тогда впервые в меморандуме с МВФ было прописано обязательство украинского правительства выровнять внутренние цены на газ с ценами импортируемого газа. Под эти планы были получены большие средства, всего — десять миллиардов долларов, но этот „маяк“ тогда выполнен не был», — сказал он.

Корочек оранжевый пчеловод хапнул 10 миллиардов долларов под обещание поднять цены на газ, а потом эти деньги испарились

testmeter 13 сентября 2018 | 19:58

unprejudiced: Это ты к чему приплело? Где Украина, где МВФ, а где ты?

ostapbey 13 сентября 2018 | 19:56

А ведь Обама предупреждал...
Зря его Симонян своей коляской с шампанским, придавила к Трампу.
Теперь и Путин не рад женским выходкам на Россию.
..
А тут и вода кончилась для подмывки русского крыма,не желающего мыться по русски.
Тюленевым жиром.
Даже..

ser_gey_love_roff 13 сентября 2018 | 19:57

Поколение, родившиеся при Путине, совсем уже скоро будет жить в том совке, в котором тот застрял навсегда.

nestor199 13 сентября 2018 | 20:01

А прежние санкции не были жесткими?

prade 13 сентября 2018 | 20:08

Путин решил принять новый пакет санкций, чем допускать экспертов ООН в объекты производства Новичка. Как же слова о том, что "мы никогда не производили препарат "Новичок"?

sasass 13 сентября 2018 | 20:10

Дела у России плохи - придется продавать последние свои рваные штаны...)))

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