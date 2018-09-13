Галерея современного искусства на «Винзаводе» оценила ущерб от вандализма в 25 тысяч евро

Об этом «Интерфаксу» сказал директор Александр Шаров. Он надеется довести дело до суда.

Накануне группа неизвестных напала на выставку «Небесный Иерусалим». Пять или шесть произведений были испорчены, зал залит некой едкой жидкостью, а часть арт-объектов украдена. По словам Шарова, ему удалось опознать нападавших по соцсетям. Это активисты движения SERB.