Суд запретил Сергею Удальцову посещать массовые мероприятия в течение 3 лет

Суд запретил координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову посещать массовые мероприятия в течение 3 лет. По решению об административном надзоре оппозиционер также не сможет выезжать за пределы Москвы и Подмосковья и обязан дважды в месяц отмечаться в отделении полиции.

«Мы это оцениваем как решение устранить Удальцова от политической и общественной деятельности», — сказала жена политика Анастасия Удальцова «Эху Москвы». По ее словам, власть устраивает «репрессии против левых активистов», из которых глава «Левого фронта» является «самым ярким». Удальцова также уточнила, что согласно решению суда, политик также не сможет выезжать за пределы Московской области без разрешения полиции, посещать публичные мероприятия и участвовать в них и будет обязан дважды в месяц являться в ОВД. Она подчеркнула, что «изначально требования были гораздо жестче: по полной хотели дать, до конца его судимости, то есть на 5 лет с максимальными ограничениями».