Суд запретил Сергею Удальцову посещать массовые мероприятия в течение 3 лет
Суд запретил координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову посещать массовые мероприятия в течение 3 лет. По решению об административном надзоре оппозиционер также не сможет выезжать за пределы Москвы и Подмосковья и обязан дважды в месяц отмечаться в отделении полиции.
«Мы это оцениваем как решение устранить Удальцова от политической и общественной деятельности», — сказала жена политика Анастасия Удальцова «Эху Москвы». По ее словам, власть устраивает «репрессии против левых активистов», из которых глава «Левого фронта» является «самым ярким». Удальцова также уточнила, что согласно решению суда, политик также не сможет выезжать за пределы Московской области без разрешения полиции, посещать публичные мероприятия и участвовать в них и будет обязан дважды в месяц являться в ОВД. Она подчеркнула, что «изначально требования были гораздо жестче: по полной хотели дать, до конца его судимости, то есть на 5 лет с максимальными ограничениями».
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nina51 13 сентября 2018 | 19:18
ну ты заходи, если что ))))
tcheslav 13 сентября 2018 | 19:21
Может кто обьясните - что с Навальным не так ? Удальцову все по максимуму, Навальному по минимуму
danko1 13 сентября 2018 | 19:27
tcheslav: Против обоих творят жуткое беззаконие.
Но у Удальцова из-за его левых взглядов меньше сторонников, а у Навального - по всей России.
Боятся массового выступления людей.
azrilev 13 сентября 2018 | 19:27
Молодец Сергей! Власть перед всеми показала, что боится его. И это хорошо.
bazilgu 13 сентября 2018 | 19:59
Я не разделяю левые взгляды Удальцова, но снимаю перед ним шляпу за его верность своим взглядам.
mosser 13 сентября 2018 | 20:05
Дорогие рассияне теперь к каждому могут зайти и на этап, 37год,реально пипец доигрались.
protoukrop 13 сентября 2018 | 20:06
Молодец Удальцов, идейных, смелых и решительных политиков в наше время встретить можно крайне редко.