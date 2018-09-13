Думский комитет по безопасности не поддержал законопроект об отмене уголовного наказания за репосты

Один из инициаторов документа — Сергей Шаргунов. Но в нижней палате дали понять, что готовы разработать другой документ.

Проект закона не решает проблему ответственности за репосты, так объяснил позицию глава думского комитета по безопасности и борьбе с коррупцией Василий Пискарёв. Именно этот комитет сегодня рассматривал разработанные депутатом и писателем Сергеем Шаргуновым поправки. Он предложил исключить из уголовного кодекса ответственность за распространение в интернете высказываний, которые пропагандируют вражду или унижают человеческое достоинство. Документ Шаргунов и его коллега Алексей Журавлёв внесли в Госдуму после того как президент Путин в ходе прямой линии согласился, что нельзя ситуацию с наказанием за лайки и репосты доводить «до маразма и абсурда». Но Пискарёв считает, что идея в законопроекте «прописана юридически неправильно». По его словам, нужен целиком закон о репостах, и он готов его поддержать. Пискарёв обещал обсудить новый документ с экспертами. Он также отметил, что Верховный суд и правительство не поддержали поправки, предложенные Шаргуновым.

За репост в России сейчас можно получить до пяти лет заключения. На круглом столе в Госдуме сегодня предложили снизить срок лишения свободы до одного года. Против этого как пишет газета «Коммерсантъ» выступил единоросс Сергей Железняк.