Госдеп США готовится ввести второй пакет санкций против России
Политика Вашингтона в отношении Москвы выглядит как попытка сделать Россию государством-изгоем. Такое мнение «Эху» ранее высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
На фоне сообщений о подготовке жесткого варианта санкций рубль резко упал к доллару и евро на московской бирже, но затем немного скорректировался. Доллар сейчас торгуется на отметке в 68,5 рублей.
Комментарии12
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felixcat 13 сентября 2018 | 19:18
Это напоминает как тореадор выходит против Быка с опасной бритвой. И по кусочку отрезает его плоть. Дайте же ему шпагу и пусть он не мучает животное...
dataan 13 сентября 2018 | 19:44
felixcat: ... и не дай бог на кого нибудь кончат. Мало не покажется. :)
И кстати, Искандеры всегда в эрегированном состоянии.
felixcat 13 сентября 2018 | 19:49
dataan: Искандеры это глубоко вчерашний день, а вот что такое планирующие бомбы, советую погуглить...
xoxlodupa 13 сентября 2018 | 19:24
zibex: Искандеры ржут как обычно ,че им будет то !? Или вы думаете что гамма излучение при их взрыве будет нейтрализованно санкциями ?)
vilingrad 13 сентября 2018 | 19:34
xoxlodupa: Федя Лукьянов спел свою арию. А ты спой свою- про ржавые искандеры. Половина взорвется на стартовых площадках, половина поразит свои же цели- так что ты там поосторожнее... противогаз купи, что ли:)
dataan 13 сентября 2018 | 19:46
vilingrad: Ты похоже все таки уже купил противогаз. А бомбоубежище выкопал? Нет? Поторопись, Искандеры не заставят ждать если ты провинишься, малыш. :)
novyrusich 13 сентября 2018 | 19:44
xoxlodupa: До США Ичскандеры не долетят, а садануть по своим потребителям газа и нефти в Европе можешь. Потом нужно будет сразу пойти и повеситься.
Чтобы долго не мучиться.
felixcat 13 сентября 2018 | 19:56
xoxlodupa: Гамма излучения не будет и вот почему:
Дочка Лаврова гражданка США.
Дочери Путина проживают на Западе, одна из них в Австрии.
Квартира Нарышкина в Лондоне, напротив Вестминстерского дворца.
Соловьёв и весь его помёт на озере Кома
Песков, и дочь и сын и супруга Навка безвыездно на Западе.
Один ты на фабрике троллей. Вот ты и задумайся о гамма излучении...
ze_danil 13 сентября 2018 | 19:24
«Россия в глобальной политике»
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«Васисуалий Лоханкин и его роль в мировой революции»
dataan 13 сентября 2018 | 19:48
mifodiy: Жаль что не на бумаге они нам их присылают. А то в школах начался сбор макулатуры, как раз бы пригодились. :)))
serg05 13 сентября 2018 | 19:34
"попытку сделать Россию государством изгоем"
При чем тут США, государством изгоем страну сделало собственное руководство.
murad_manapov 13 сентября 2018 | 19:54
ответ будет симметричный, прям по воронежу...