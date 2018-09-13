Госдеп США готовится ввести второй пакет санкций против России. Они коснутся энергетического сектора и, в частности, проекта «Северный поток-2». Об этом сказал министр энергетики Рик Перри. Ограничения обусловлены тем, что Россия не позволила Вашингтону проверить ее запасы химоружия и не предоставила гарантий того, что больше не будет применять нервно-паралитические вещества.

Политика Вашингтона в отношении Москвы выглядит как попытка сделать Россию государством-изгоем. Такое мнение «Эху» ранее высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

На фоне сообщений о подготовке жесткого варианта санкций рубль резко упал к доллару и евро на московской бирже, но затем немного скорректировался. Доллар сейчас торгуется на отметке в 68,5 рублей.