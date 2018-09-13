Испанское антидопинговое агентство не нашло нарушения правил футболистом Денисом Черышевым

Об этом сам российский спортсмен написал в Твиттере. Расследование было инициировано из-за высказываний отца полузащитника о том, что его сын получил инъекцию гормона роста в ходе восстановления от травмы. Эти данные опроверг Российский футбольный союз и сам Черышев. Он сказал, что журналист, который брал интервью, неправильно понял его отца. На самом деле полузащитник получил инъекцию богатой тромбоцитами плазмы, которая не относится к запрещенным веществам.