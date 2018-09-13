Госдеп США готовится ввести второй пакет санкций против России

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на помощника госсекретаря. Ограничения обусловлены тем, что Россия не позволила Вашингтону проверить ее запасы химоружия и не предоставила гарантий того, что больше не будет применять нервно-паралитические вещества.

На фоне сообщений о подготовке жесткого варианта санкций рубль резко упал к доллару и евро на московской бирже, но затем немного скорректировался.