Госдеп США готовится ввести второй пакет санкций против России
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на помощника госсекретаря. Ограничения обусловлены тем, что Россия не позволила Вашингтону проверить ее запасы химоружия и не предоставила гарантий того, что больше не будет применять нервно-паралитические вещества.
На фоне сообщений о подготовке жесткого варианта санкций рубль резко упал к доллару и евро на московской бирже, но затем немного скорректировался.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kryimzdick 13 сентября 2018 | 18:35
Ввести пакет, о-о! Имени Петрова и Боширова.
danko1 13 сентября 2018 | 18:46
kryimzdick: Какие они хотят гарантии, если даже в Норд-Осте по личному приказу Путина травили россиян новым смертельным газом, к которому даже антидота не было, до сих пор не раскрыв его состав, хотя выжившие тяжело болеют?
У чекистов современных сердца нет. И разума тоже.
tvitov66 13 сентября 2018 | 18:35
Им предъявили этих, что не мы это Скрипаля того этого ... чего вам еще надо, хороняги?
minerr 13 сентября 2018 | 18:39
/// Россия не позволила Вашингтону проверить ее запасы химоружия///
А что они хотели проверять, если согласно данным ОЗХО Россия свое химоружие уничтожила? Если Вашингтон не доветяет ОЗХО, то пусть выходит оттуда.
ura_123 13 сентября 2018 | 18:46
minerr: Вот только тебя Вашингтон и забыл спросить! И как они там без тебя обходятся, прямо диву даёшься)))
ams666 13 сентября 2018 | 18:41
После такого интервью санкции увеличатся!
kp6ic 13 сентября 2018 | 18:42
опять упал. какое-то свободное пике в последние годы, лол.