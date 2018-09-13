Адвокату избитого в ярославской колонии заключенного отказались предоставить государственную защиту

Тем не менее юрист Ирина Бирюкова вернулась в Россию. Следственный комитет постановил, что угрозы, поступающие в адрес адвоката от сотрудников ФСИН, носили безадресный характер. Проверка показала, что жизнь юриста и членов ее семьи в безопасности.

Бирюкова уехала из страны в конце июля. Она сказала, что некоторые из фигурантов дела обещали ей отомстить. Речь идет об инциденте с ярославской исправительной колонии №1. Ранее было опубликовано видео с избиением заключенного Евгения Макарова. По делу о превышении полномочий арестованы 12 человек.