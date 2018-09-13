Участника группы Pussy Riot, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова перевели в реанимацию НИИ им.Склифосовского. РИА «Новостям» в медучреждении сказали, что он находится в тяжелом состоянии.

О госпитализации Верзилова накануне ночью рассказала его девушка, Вероника Никульшина. По ее словам, вечером он начал терять зрение, речь и способность передвигаться. «Скорая» отвезла его в токсикологическую реанимацию. Мама Верзилова рассказала Би-би-си, что врачи подозревают у него отравление лекарственными препаратами. По мнению матери, сам он их принять не мог.