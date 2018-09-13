Петра Верзилова перевели в реанимацию НИИ им.Склифосовского
Участника группы Pussy Riot, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова перевели в реанимацию НИИ им.Склифосовского. РИА «Новостям» в медучреждении сказали, что он находится в тяжелом состоянии.
О госпитализации Верзилова накануне ночью рассказала его девушка, Вероника Никульшина. По ее словам, вечером он начал терять зрение, речь и способность передвигаться. «Скорая» отвезла его в токсикологическую реанимацию. Мама Верзилова рассказала Би-би-си, что врачи подозревают у него отравление лекарственными препаратами. По мнению матери, сам он их принять не мог.
Комментарии6
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nina51 13 сентября 2018 | 18:37
Скорейшего выздоровления ему.
dobrabi 13 сентября 2018 | 18:39
nina51: Дай Бог здоровья рабу Твоему Петру. Прости ему прегрешения вольные и невольные. Спаси его и помилуй.
nestor199 13 сентября 2018 | 18:40
nina51: Да пусть выздоравливает. Кто против?
minerr 13 сентября 2018 | 18:44
nestor199: Да похоже, что хомячки таки против. От живого Верзилова им проку мало, ну что он может, разве что выбежать на футбольное поле. А вот если его не откачают, вот тогда они порезвятся на его костях.
buzukin1906 13 сентября 2018 | 18:42
Кто его знает, што этот дрочилкин там жрал - может и помрет, да и ... с ним. А уж вою будет! Как и полагается, каждой сакральной жертве из либеральных тушек, месяц будут визжать, ну а потом позабудут :) Хайли лайкли - наркоман, мля! Расходный материал пятой колонны...
peresvet73 13 сентября 2018 | 18:45
И так будет с каждым, кто пытается шутки шутить с Владимиром Владимировичем Путиным Президентом РФ!
Не докажите, но все поняли!