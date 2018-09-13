Российский паралимпийский спорт по-прежнему остается без официального статуса

Международный паралимпийский Комитет вновь не обнаружил в деятельности российской стороны никакого прогресса.

В заявлении МПК отмечается, что российская сторона на сегодняшний день выполнила только 23 критерия восстановления из необходимых 26-ти, которые были предусмотрены специальной «дорожной картой». Более того, было отмечено, что за последние 6 месяцев ситуация ровным счетом не изменилась.

Неутешительное для российского спорта решение было принято на заседании МПК в Мадриде. Во-первых, остаются невыполненным пункт о необходимости признания выводов комиссии под руководством Ричарда Макларена. Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) пока еще не соответствует кодексу WADA, а это также является необходимым условием для восстановления ПКР. Наконец, паралимпийский комитет России по прежнему обязан выплатить международной Организации €257 тыс в качестве возмещения расходов. Эти должны деньги покрыть затраты международной организации на дополнительные тестирования российских атлетов и деятельность рабочей группы по восстановлению ПКР.

Членство ПКР было приостановлено в 2016 году, из-за чего российские спортсмены не смогли выступить на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, а в Играх-2018 в Пхенчхане участвовали в нейтральном статусе